Мусор из Арктики можно переработать в высокоэнергетическое топливо для ТЭЦ

Исследования томских учёных показали, что в Арктике и Субарктике есть более 70 тысяч кубометров промышленных отходов, которые можно переработать в топливо для ТЭЦ.

Об этом рассказала сотрудница Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Галина Няшина.

В бочках из-под горюче-смазочных материалов остаётся топливо, которое можно разжижить, добавить в смесь пластик и спокойно использовать на котельных. При разной комбинации из этих отходов можно получить как экологически чистое, так и высокоэнергетическое топливо.

Напомним, очистку островов от металлического мусора, бочкотары и ТБО ежегодно проводит Северный флот. В этом году военные вывезли с острова Кильдин 300 тонн металлолома.