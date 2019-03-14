«Мусорная реформа» под присмотром

С начала года Россия перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь обязанности по вывозу и утилизации мусора ложатся на региональных операторов. Первые результаты реформы в Мурманске подвели представители молодёжного крыла Общероссийского народного фронта, представители контролирующих органов и городской власти.

Раньше строка «обращение с коммунальными отходами» в платёжках за ЖКУ входила в квитанцию за «содержание и ремонт». Размер платы зависел от квадратных метров квартиры. Но теперь «вывоз мусора» – это отдельная коммунальная услуга, платить за которую в Мурманской области нужно из расчёта 133 рубля 56 копеек с человека. Что изменилось в Мурманске в первые месяцы после «мусорной реформы» проверили активисты команды «Молодежка ОНФ», депутаты горсовета и представители контролирующих органов.

«Я хочу отметить, что в целом стало лучше. Потому что раньше были территории, на которых управляющие компании просто не платили, задерживали платежи и имели большие долги перед операторами по вывозу мусора, - отметила Алёна Кузнецова, руководитель Государственной жилищной инспекции Мурманской области. - В тех местах неделями мусор не вывозился. Особенно это было заметно в 2018 году. Сейчас такого нет».

Объезд участники рейда начали с дворов и площадок, на которые поступило больше всего обращений. Вопросы от жителей региона поступают на специально созданную «горячую линию».

«Если в других регионах нашей страны чаще всего обращения связаны с образованием свалок, с необходимостью замены мусорных контейнеров, то в Мурманской области большая часть обращений связана с изменением формата расчёта за ТКО, - говорит Светлана Рудакова, координатор региональной программы Молодёжка ОНФ. - ОНФ открыл «горячую линию» по «мусорной реформе», любой житель нашей страны может позвонить по бесплатному номеру 8 800-555-96-76 и оставить информацию по данной теме».

Мурманский филиал АО «Управление отходами» приступил к работе недавно и основная часть ей направлена на модернизацию системы. Но сложностей в работе ещё хватает. В основном трудности доставляют компании, которые отказываются заключать с региональным оператором договоры.

«В части бытовых отходов есть определенные сложности, но они касаются юридических лиц, - отмечает Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Я могу сказать, что, например, сеть магазинов «Магнит» не хочет пока заключать договор. У нас на улице Копытова проблемы. Уверен, мы их решим».

В ходе рейдов, которые сейчас проходят по всей стране, любой житель дома может лично познакомиться с региональным оператором, на котором лежит ответственность за организацию сбора и транспортировки мусора, задать все интересующие вопросы, проследить путь бытовых отходов от контейнерной площадки до полигона.