Мурманский областной краеведческий музей переезжаетСемёновское озеро на три дня отдано «моржам» и болельщикам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.19 19:30

«Мусорная реформа» под присмотром

С начала года Россия перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь обязанности по вывозу и утилизации мусора ложатся на региональных операторов. Первые результаты реформы в Мурманске подвели представители молодёжного крыла Общероссийского народного фронта, представители контролирующих органов и городской власти. 

Раньше строка «обращение с коммунальными отходами» в платёжках за ЖКУ входила в квитанцию за «содержание и ремонт». Размер платы зависел от квадратных метров квартиры. Но теперь «вывоз мусора» – это отдельная коммунальная услуга, платить за которую в Мурманской области нужно из расчёта 133 рубля 56 копеек с человека. Что изменилось в Мурманске в первые месяцы после «мусорной реформы» проверили активисты команды «Молодежка ОНФ»,  депутаты горсовета и представители контролирующих органов.

«Я хочу отметить, что в целом стало лучше. Потому что раньше были территории, на которых управляющие компании просто не платили, задерживали платежи и имели большие долги перед операторами по вывозу мусора, - отметила Алёна Кузнецова,  руководитель Государственной жилищной инспекции Мурманской области. -  В тех местах неделями мусор не вывозился. Особенно это было заметно в 2018 году. Сейчас такого нет».

Объезд участники рейда  начали с дворов и площадок, на которые поступило больше всего обращений. Вопросы от жителей региона поступают на специально созданную «горячую линию».

«Если в других регионах нашей страны чаще всего обращения связаны с образованием свалок, с необходимостью замены мусорных контейнеров, то в Мурманской области большая часть обращений связана с изменением формата расчёта за ТКО, - говорит Светлана Рудакова, координатор региональной программы Молодёжка ОНФ. - ОНФ открыл «горячую линию» по «мусорной реформе», любой житель нашей страны может позвонить по бесплатному номеру 8 800-555-96-76 и оставить информацию по данной теме».

Мурманский филиал АО «Управление отходами» приступил к работе недавно и основная часть ей направлена на модернизацию системы. Но сложностей в работе ещё хватает. В основном трудности доставляют компании, которые отказываются заключать с региональным оператором договоры.

«В части бытовых отходов есть определенные сложности, но они касаются юридических лиц, - отмечает Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Я могу сказать, что, например, сеть магазинов «Магнит» не хочет пока заключать договор. У нас на улице Копытова проблемы. Уверен, мы их решим».

В ходе рейдов, которые сейчас проходят по всей стране, любой житель дома может лично познакомиться с региональным оператором, на котором лежит ответственность за организацию сбора и транспортировки мусора, задать все интересующие вопросы, проследить путь бытовых отходов от контейнерной площадки до полигона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти запустила сайт предварительного голосования
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Виктор Тимофеевич
14.03.19 20:05
Сколько уже таких проектов было, чтобы задобрить мурманчан!? А куда делись: рыбный рынок? народная рыбка? Теперь вот придумали и доступную рыбу! Значит, скоро выборы! Наш власть не хочет делать людей
Комментарий к новости:В Мурманской области запускается пилотный проект «Доступная рыба»
Д.О. Вернер
14.03.19 14:34
"... о необходимости расширения гарантий по социальной поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и об оказании содействия в недопущении возникновения чрезвыча
Комментарий к новости:Совет созывает Думу на 21 марта
Мореман
14.03.19 13:58
Друзья, денег нет, но вы держитесь!!!
Комментарий к новости:Церемония открытия юбилейного Праздника Севера стала платной
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)04:50Городские хроники (6+)05:05«Афера под прикрытием». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиЗа первый месяц текущего года в Мурманской области помидоры и огурцы подорожали на 18%-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 19 копеек, евро вырос почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуНовое рабочее колесо, преодолев 3700 км пути, прибыло на Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 492 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика