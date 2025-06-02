Мусорная тема: глава региона призвал разобраться в ситуации и прокуратуру, и профильных министров

Ситуация с региональным оператором «Ситиматик», который ведёт приём твёрдых коммунальных отходов, кажется, не становится лучше. Зимой многие горожане «прощали» компанию за полные баки мусора.

Рекордные для нашего региона снегопады порой делали дороги непроходимыми для мусоровозов. Однако наступают первые дни лета, а регоператор вновь попадается на некачественной работе. Причём обсуждают проблему не кулуарно, на кухне, а прямо на оперативном совещании у главы региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нужно наших коллег из прокуратуры к этому подключить. Даже вчера, мониторил в социальных сетях, мы видим, как деятели из регоператора, значит, рабочие, не довывалили контейнеры в грузовик, вывалили на землю и поставили чистенькие контейнеры на контейнерную площадку. На видеокамере. Вот за такое нужно просто «руки отрывать». И ответственность на регоператоре, я ещё раз повторяю, должен нести, следить за своими работниками и так далее».

Андрей Чибис рассказал о ситуации, которую активно обсуждали в соцсетях региона, когда рабочие вывалили отходы на землю и уехали. Разобраться с этим глава региона поручил профильному вице-губернатору Алле Истоминой.

Наша же редакция решила устроить рейд по городу и посмотреть, что происходит с мусорными площадками. Итог, конечно, превзошёл все ожидания.

- Они просто стали немного реже вывозить. Раньше, когда вывозили чаще, то так не скапливался, полные баки все не были. Теперь, к сожалению, полные баки бывают и класть некуда.

Причём похожая картина встречается чуть ли не в каждом дворе. Эти баки находятся на улицах Свердлова, Инженерной, проспекте Героев-североморцев, список можно продолжать.

- Когда накопится, знаете, то крыс больше бегает, чем алкашей.

Крысы, птицы и другие мелкие животные могут быть переносчиками опасных болезней. Поэтому не вывезенный мусор становится не только эстетической проблемой, но, как следствие, возможным источником распространения заразы.

- Сейчас видно, что не убирали. Понедельник – надо убирать.

То, что нужно убирать, понятно, кажется, всем, кроме регионального оператора. А ведь за такую работу «Ситиматика» мурманчане ежемесячно платят.

Журналисты «Арктик-ТВ» продолжат следить за развитием событий.