Мусорная тема: глава региона призвал разобраться в ситуации и прокуратуру, и профильных министров
Рекордные для нашего региона снегопады порой делали дороги непроходимыми для мусоровозов. Однако наступают первые дни лета, а регоператор вновь попадается на некачественной работе. Причём обсуждают проблему не кулуарно, на кухне, а прямо на оперативном совещании у главы региона.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нужно наших коллег из прокуратуры к этому подключить. Даже вчера, мониторил в социальных сетях, мы видим, как деятели из регоператора, значит, рабочие, не довывалили контейнеры в грузовик, вывалили на землю и поставили чистенькие контейнеры на контейнерную площадку. На видеокамере. Вот за такое нужно просто «руки отрывать». И ответственность на регоператоре, я ещё раз повторяю, должен нести, следить за своими работниками и так далее».
Андрей Чибис рассказал о ситуации, которую активно обсуждали в соцсетях региона, когда рабочие вывалили отходы на землю и уехали. Разобраться с этим глава региона поручил профильному вице-губернатору Алле Истоминой.
Наша же редакция решила устроить рейд по городу и посмотреть, что происходит с мусорными площадками. Итог, конечно, превзошёл все ожидания.
- Они просто стали немного реже вывозить. Раньше, когда вывозили чаще, то так не скапливался, полные баки все не были. Теперь, к сожалению, полные баки бывают и класть некуда.
Причём похожая картина встречается чуть ли не в каждом дворе. Эти баки находятся на улицах Свердлова, Инженерной, проспекте Героев-североморцев, список можно продолжать.
- Когда накопится, знаете, то крыс больше бегает, чем алкашей.
Крысы, птицы и другие мелкие животные могут быть переносчиками опасных болезней. Поэтому не вывезенный мусор становится не только эстетической проблемой, но, как следствие, возможным источником распространения заразы.
- Сейчас видно, что не убирали. Понедельник – надо убирать.
То, что нужно убирать, понятно, кажется, всем, кроме регионального оператора. А ведь за такую работу «Ситиматика» мурманчане ежемесячно платят.
Журналисты «Арктик-ТВ» продолжат следить за развитием событий.