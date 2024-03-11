Мусульмане сегодня отмечают начало Рамадана

Это месяц обязательного поста и один из пяти столпов Ислама, основ религии. Поздравили верующих представители мусульманской общины ЗАТО Александровск.

К ежегодному религиозному ритуалу, заключающемся в обязательном посте, присоединились мусульмане большого ЗАТО. Для массовых молитв – намазов у верующих есть своё помещение. Сюда мужчины приводят своих сыновей, чтобы помимо основного священного действия, обучить их арабской грамоте. Именно на этом языке написан Коран – главная книга всех мусульман. В нём-то впервые и упоминается Рамадан. Согласно тексту, «поститься следует считанное количество дней».

Рамазан Саадуев, председатель мусульманской общины ЗАТО Александровск: «Пост соблюдается от рассвета до заката, пока солнце не скроется за горизонт».

Отказ от еды и питья – это минимальное требование соблюдения поста. Также нельзя в этот период ругаться и сквернословить, курить и даже просматривать развлекательный контент. Но следует быть доброжелательным и щедрым.

Мусульманский календарь основан на лунном календаре, в 2024 году священный месяц начался 11 марта, а закончится 9 апреля. На закате в ночь на 10 апреля верующие отметят праздник разговения Ураза-байрам.