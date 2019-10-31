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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.19 19:30

Мусульмане стали неотъемлемой частью ЗАТО Александровск

В Мурманской области постоянно проживают представители более 30 народностей. В их числе и народы, исповедующие иные православию веры. Например, религиозная организация мусульман Мурманска вот уже несколько лет объединяет верующих Заполярья. Третий год в ЗАТО Александровск работает отделение организации – община мусульман большого ЗАТО.

Большой духовный центр мусульман Мурманской области находится в столице Заполярья. Но чтобы таинство молитвы стало доступнее, верующие Александровска создали свою общину. Скромный косметический ремонт и ритуальные ковры из Дагестана – вот и всё убранство помещения, в котором разместилась скромная мечеть, - дом для тех, кто встал на путь ислама.

«Наша суть, наше пребывание здесь – мы должны показывать людям свет, - говорит Амирбек Вагабов, имам-хатыб мусульманской общины ЗАТО Александровск. - Религия ислам, мусульмане и кавказцы – это разные понятия. Мусульманин, исповедующий свою религию, будет более благонравным к людям, к добрососедству».

Амирбек успешно совмещает проповедование, работу в рядах МЧС и семью. Он имам (предводитель молитвы и духовное лицо, которое заведует мечетью. - Ред.) местной общины, которая насчитывает порядка 30-40 человек. Это мусульмане Снежногорска, Полярного и Гаджиево. Свою веру представители религии не навязывают, но всегда рады тем, кто хочет жить по заповедям священного Корана.

«Всевышний в Коране – это всё, что есть в Библии, всё, что есть в Торе и всё, что нам нужно на сегодняшний день, - говорит Амирбек Вагабов, имам-хатыб мусульманской общины ЗАТО Александровск. - Коран – последнее из писаний, пророк Мухаммед – последний из пророков, который довёл истину людям. Кто хочет – верит, кто хочет – не верит».

Пять раз в день верующий обязан совершать намаз. Молитва – особый ритуал, чтобы приступить к нему, мусульманин обязан очистить не только душу, но и тело. Помимо омовения рук, ног и лица мусульмане употребляют только халяльную пищу. Вот здесь и случается столкновение современных реалий с религиозными традициями. Питание детей в общих школах и детских садах не предусматривает раздельных блюд. Специалисты опираются на требования СанПиНов, которые рассчитываются из норм потребления белков, углеводов и жиров для полноценного развития растущего ребёнка.

«Родители обращаются к нам, вопрос о питании стоит особо у детей, поэтому мы представляем интересы мусульман ЗАТО Александровск, - говорит Расул Сификурбанов, председатель мусульманской общины ЗАТО Александровск. - Сообща подготовили официальное заявление главе администрации, глава обещал встретиться с нами, чтобы решить этот вопрос».

Глава ЗАТО Семён Кауров отрицать необходимость введения в меню разрешённой для мусульман пищи не стал, совместно с представителями Управления образования муниципалитета и религиозной общины вопрос обсудили.

«Сегодня мусульмане в ЗАТО являются неотъемлемой его частью», - говорит Рамазан Саадуев, заместитель председателя мусульманской общины ЗАТО Александровск.

Ввести такое меню в образовательных учреждениях сложно, но возможно, считают эксперты, и сделать это можно только совместными усилиями. Впрочем, конкретных сроков пока никто не называет. Впереди ещё одна встреча, на которую пригласят, в том числе и педагогов, и  специалистов школ, детских садов, медицинских учреждений.

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