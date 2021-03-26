74 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в области за прошедшие сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+43), Североморске (+7) и Мончегорске (+5).

Правительство России постановило передавать сведения о новых штаммах COVID в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. На основании этих данных, к примеру, при выявлении новых разновидностях коронавируса, эксперты будут давать оценку эпидемиологической ситуации, и принимать решение об организации профилактических мероприятий, сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Как отмечают специалисты, мутации COVID-19 потенциально могут влиять на эпидемический процесс, а также на течение болезни. Подчеркивается, что оперативный мониторинг изменения новой коронавирусной инфекции крайне важен для своевременного реагирования.