Музеи Мурманской области готовятся к участию в ежегодной акции «Ночь музеев»

Она состоится с 18 на 19 мая. В этом году девиз традиционной акции «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», а само событие приурочено к Году семьи.

В рамках обширной программы «Ночи музеев» в учреждениях состоятся познавательные экскурсии, тематические мастер-классы, показы фильмов, различные мероприятия для самых маленьких гостей, викторины для разных возрастов и многое другое.

В Мурманском областном художественном музее мероприятия стартуют в 17.00 одновременно на трёх площадках.

Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян с 18.00 на яркую и познавательную программу, посвящённую семейным реликвиям и традициям.

Яркими событиями «Ночи музеев» станут автобусные и пешеходные экскурсии, выступления клубов исторической реконструкции, встречи с представителями мотоклубов, выступления кинологов.