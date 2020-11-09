Музей истории мурманской полиции обрёл постоянную прописку

Экспозиция разместилась в здании управления по вопросам миграции. В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Андрей Чибис.

Вот уже 100 лет мурманская полиция - гарант безопасности и спокойствия жителей Кольского Заполярья. Её история неразрывно связана с историей нашего края и государства в целом, а сотрудники во все времена самоотверженно несли свою нелегкую службу.

Несмотря на то, что история заполярной полиции преодолела свой вековой рубеж, музей, посвященный органам внутренних дел Мурманской области, обрёл постоянную прописку только сейчас.

Лев Муравьев, заместитель начальника Управления по вопросом миграции УМВД России по Мурманской области: «Он обрёл настоящее место жительства. Событие очень знаковое, событие очень великое, я бы сказал, большое для ветеранов, для сотрудников, для всех. Ну, что такое музей – это живой организм».

В зале выставлены манекены в форме разных эпох. Рядом знамена, награды и знаки отличия. На стенах много фотографий, как прошлого столетия, так и самых современных. Эта экспозиция отразила пять основных исторических этапов развития службы.

Александр Лозовой, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Мурманской области: «Этапы органов внутренних дел развивались в царское время, революция, военные годы и современное время. Я очень рад, что инициаторы постоянно пополняют музей органов внутренних дел».

Поздравить сотрудников органов внутренних дел с открытием музея, а также с предстоящим профессиональным праздником приехал губернатор Мурманской области. Андрей Чибис поблагодарил полицейских за службу и вручил им почётные грамоты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Символично, что свой постоянный дом, постоянную прописку музей истории органов внутренних дел открывают в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, в преддверии важного и символичного для всей страны, для всех нас праздника. Очень правильно и здорово, что в музее сохранена именно та история, те ценности, которые дают нам ветераны службы, это важно с точки зрения обучения, подготовки всех молодых сотрудников.

Музей уже стал центром патриотического воспитания молодых сотрудников и местом встречи ветеранов органов внутренних дел области. В зале вручают табельное оружие, здесь дают присягу выпускники Центра профессиональной подготовки и учащиеся юридического класса.