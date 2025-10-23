Музей истории органов внутренних дел Мурманской области открыл двери для юных учеников «Академии телевидения»

Журналистика не ограничивается одной теорией, практика позволяет ребятам выстраивать крепкое основание для будущей профессии.

Начинающие корреспонденты вместе с опытными преподавателями имели возможность погрузиться в историю органов внутренних дел на Мурмане, ознакомиться с экспонатами и пообщаться с сотрудниками специализированного музея.

Мария Пашенкова, преподаватель «Академии телевидения»: «Сегодня ребята пришли сюда не только услышать интересную информацию, но и придумать, как её подать. Это важный процесс в работе любого журналиста, который не только узнаёт что-то, но и всегда должен представить, как он это донесёт до аудитории».

Музей состоит из двух залов - достаточно больших комнат с экспонатами, которые рассказывают об истории становления милиции в Заполярье в периоды революции, интервенции, Великой Отечественной войны.

Инна Олихова, инспектор Культурного центра УМВД Мурманской области, экскурсовод Музея истории органов внутренних дел: «Музей истории органов внутренних дел был торжественно открыт 11 июня 1997 года. У нас хранится до 500 экспонатов, из них 410 – подлинных».

Экскурсоводы с большим энтузиазмом поделились с ребятами интересными сведениями. От посещения музея у любознательных учеников остались приятные воспоминания и новые знания.

Мила Рябухина, ученица «Академии телевидения»: «Мне кажется, что я всё запомнила, потому что очень интересно было».

Алиса Кожевникова, ученица «Академии телевидения»: «Больше всего мне запомнилось, как начиналось формирование милиции, полиции».

Каждому человеку важно знать историю родного края, ведь это не только проявление уважения, но и возможность блеснуть своими знаниями в кругу друзей, продемонстрировав великолепную эрудицию.