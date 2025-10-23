«Арктика в цифрах 2025»: эволюция российского присутствия в Арктике через призму различных исторических эпохПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В МОСКВЕ БЫСТРО И С ВЫГОДОЙ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.25 19:30

Музей истории органов внутренних дел Мурманской области открыл двери для юных учеников «Академии телевидения»

Журналистика не ограничивается одной теорией, практика позволяет ребятам выстраивать крепкое основание для будущей профессии.

Начинающие корреспонденты вместе с опытными преподавателями имели возможность погрузиться в историю органов внутренних дел на Мурмане, ознакомиться с экспонатами и пообщаться с сотрудниками специализированного музея.

Мария Пашенкова, преподаватель «Академии телевидения»: «Сегодня ребята пришли сюда не только услышать интересную информацию, но и придумать, как её подать. Это важный процесс в работе любого журналиста, который не только узнаёт что-то, но и всегда должен представить, как он это донесёт до аудитории».

Музей состоит из двух залов - достаточно больших комнат с экспонатами, которые рассказывают об истории становления милиции в Заполярье в периоды революции, интервенции, Великой Отечественной войны.

Инна Олихова, инспектор Культурного центра УМВД Мурманской области, экскурсовод Музея истории органов внутренних дел: «Музей истории органов внутренних дел был торжественно открыт 11 июня 1997 года. У нас хранится до 500 экспонатов, из них 410 – подлинных».

Экскурсоводы с большим энтузиазмом поделились с ребятами интересными сведениями. От посещения музея у любознательных учеников остались приятные воспоминания и новые знания.

Мила Рябухина, ученица «Академии телевидения»: «Мне кажется, что я всё запомнила, потому что очень интересно было».

Алиса Кожевникова, ученица «Академии телевидения»: «Больше всего мне запомнилось, как начиналось формирование милиции, полиции».

Каждому человеку важно знать историю родного края, ведь это не только проявление уважения, но и возможность блеснуть своими знаниями в кругу друзей, продемонстрировав великолепную эрудицию.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Под прикрытием». Художественный сериал, 3 серия (16+)22:55«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляционные ожидания россиян в октябре не изменились-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 39 копеек, евро теряет почти 37 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области продолжают модернизировать лифтовое оборудование в жилых домах-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»