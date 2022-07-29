«Музей компьютерной техники» - выставка старых «монстров» и игр

Выставка «Когда компьютеры были большими» разместилась на третьем этаже «Научки». Здесь представлены вычислительные машины, носители информации, гаджеты и игровые консоли первых поколений.

Выставка «Когда компьютеры были большими» разместилась на третьем этаже «Научки». Здесь представлены вычислительные машины, носители информации, гаджеты и игровые консоли первых поколений.

Юлия Мосеева, библиограф отдела информационного обслуживания ГОБУК «МГОУНБ»: «Наш зал электронных ресурсов владеет компьютерами, но компьютеры эти современные. Но компьютеры не всегда были такими маленькими, когда-то они были большими. Деревья были маленькими, а компьютеры были большими. Поэтому у нас возникла идея сделать небольшой мини-музей – выставку старой компьютерной техники».

Часть экспонатов принесли читатели, а другую часть составили старые и списанные компьютеры библиотеки. Вся техника рабочая, её можно потрогать и использовать. Сейчас уже сложно представить, что раньше носители информации были ничтожно малых объёмов и этого вполне хватало для работы. Есть в коллекции и мечта многих детей 90-х – тетрис и приставки поколения NES.

Юлия Мосеева, библиограф отдела информационного обслуживания ГОБУК «МГОУНБ»: «Наверное, кто-то и вспомнит, а кто-то и сможет поиграть сейчас в тетрис».

Как и любая выставка в стенах библиотеки, эта не обошлась без книг. Пособия советских учёных, краткие руководства. Всё это необходимо, если посетителю экспозиции понадобится помощь в понимании принципов работы некоторых экспонатов. К слову, выставка функционирует постоянно в пределах графика работы учреждения.