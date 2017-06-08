Музей Петра Заборщикова в Варзуге

В самом старинном селе Мурманской области местный житель открыл музей, который посвятил культуре Терского берега. Музей поморской культуры открылся в 2009 году. В нём собраны старинные предметы быта местных селян, древние находки, макеты рыболовных принадлежностей и снастей.

Тут же хранятся оленеводческие костюмы и снаряжение, старые фотографии, картины, нарисованные местными талантами.

Инициатором создания музея выступил местный житель - Пётр Заборщиков. По образованию он строитель и этот навык невероятно помог ему в этом нелёгком и необычном деле. Собрать экспонаты и обустроить музей – половина дела. Пётр Прокопьевич самостоятельно восстановил здание 1904 года постройки. Теперь планирует открытие новой экспозиции - реконструкции поморской хижины.

- К счастью, повторяю, оказалось очень много помощников, а самую большую помощь оказали норвежцы, - отмечает Пётр Заборщиков, житель с.Варзуга, создатель музея.