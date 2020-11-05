Музей Победы приглашает жителей Заполярья на онлайн-экскурсию ко Дню военного разведчика

Новая интернет-программа размещена на YouTube-канале музея. Пользователям предлагают виртуально посетить экспозицию, посвященную более чем 100-летней истории ведомства. Здесь представлено свыше 200 подлинных экспонатов, которые расскажут о создании военной разведки и её первом руководителе, задачах, которые стояли перед сотрудниками, и обучении агентов. Исторические свидетельства и снимки дадут представление о деятельности десятков героев невидимого фронта - Рихарда Зорге, Льва Маневича, Яна Берзина и других.

Онлайн-посетители увидят фотографии героев, их личные вещи, амуницию, оружие. Во время экскурсии зрители также могут принять участие в викторине и получить призы от Музея Победы.