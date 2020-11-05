День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.11.20 19:30
Музей Победы приглашает жителей Заполярья на онлайн-экскурсию ко Дню военного разведчика
Новая интернет-программа размещена на YouTube-канале музея. Пользователям предлагают виртуально посетить экспозицию, посвященную более чем 100-летней истории ведомства. Здесь представлено свыше 200 подлинных экспонатов, которые расскажут о создании военной разведки и её первом руководителе, задачах, которые стояли перед сотрудниками, и обучении агентов. Исторические свидетельства и снимки дадут представление о деятельности десятков героев невидимого фронта - Рихарда Зорге, Льва Маневича, Яна Берзина и других.
Онлайн-посетители увидят фотографии героев, их личные вещи, амуницию, оружие. Во время экскурсии зрители также могут принять участие в викторине и получить призы от Музея Победы.
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Последние комментарии
Сергей
03.11.20 08:01
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
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Д.О. Вернер
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Лилия
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