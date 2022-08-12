Музей Полярного к новому сезону представит обновлённую экспозицию «Зал войны»

В прошлом году историко-краеведческий музей Полярного стал обладателем президентского гранта, средства решили потратить на реализацию уникального проекта для всего ЗАТО Александровск – «Военный Полярный».

Сотрудники учреждения обещают более упорядоченную систему пространства, а привнесут нотку современности и элемент неожиданности художники из Санкт-Петербурга.

В прошлом году историко-краеведческий музей Полярного стал обладателем президентского гранта, средства решили потратить на реализацию уникального проекта для всего ЗАТО Александровск – «Военный Полярный».

Елена Безверхая, сотрудник городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Это целый комплекс мероприятий, в который входит запись аудиогидов, подкастов по письмам солдат, которые проходили лечение у нас госпитале, размещение информационных стендов на точках города, которые будут посвящены военной истории».

Входит в этот комплекс и реконструкция «Зала войны», постоянно работающей выставки. Вернуть залу привлекательность, а также внести элемент неожиданности поручили художникам из Северной столицы. В их портфолио десятки успешно реализованных музейных проектов. Ставку в этот раз дизайнеры сделали на цвет.

Александр Менус, дизайн-студия «Своя школа», г. Санкт-Петербург: «Мы очень боялись чёрного цвета, как он будет восприниматься, потому что все считают, что чёрный – это мрачно, это страшно, это депрессия и все бегут от него, делают светленькое, радостное, с солнышком и т.д.».

Но предложение специалистов сотрудникам полярнинского хранилища истории пришлась по душе. Зал стал напоминать рубку подводной лодки – брутальную, смелую, мощную. Кроме того, уйти от климатических особенностей Севера сложно – полярная ночь уже стала символом мужества и силы народа. Особенно, если речь идёт о борьбе с захватчиками и защите рубежей страны.

Александр Менус, дизайн-студия «Своя школа», г. Санкт-Петербург: «Мы решили раскрыть архитектуру, потому что само здание – это поздний авангард. У нас принцип, когда делаем что-то в музее, то мы не трогаем стены».

Это делается для того, чтобы создать ощущение подвижности выставки.

«Некий передвижной театр», - говорит о своей работе Александр.

Сроки реконструкции сжатые – буквально за полмесяца художники, монтажники и строители обещают завершить и подготовить пространство к размещению постоянной экспозиции.