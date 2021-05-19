В Мурманской области обнаружено 17 поддельных банкнотВ нашем регионе определены земельные участки, пригодные для вовлечения в жилищное строительство
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.21 19:30

Музей судоремонтного завода «Нерпа» в Снежногорске пополнился новым экспонатом

Им стал альбом известного фотокорреспондента Семёна Майстермана. В числе уникальных фотоснимков на страницы книги попал бывший директор предприятия Павел Стеблин.

Отец Анастасии Щеуловой более 20 лет проработал на судоремонтном заводе Снежногорска. Он всегда с уважением отзывался об одном из директоров - Павле Стеблине, признается девушка. Да и мечтой многих её одноклассников было хоть парой слов обмолвиться с Павлом Григорьевичем, услышать из его уст рассказы о Северном флоте и боевых кораблях. Знать такого человека, уверена Настя, значит быть причастным к тому делу, которое он всем сердцем любил.

Сегодня Анастасии передаёт в фонд музея «Нерпы» уникальное издание. В своё время книгу фотожурналиста, корреспондента ИТАР-ТАСС Семёна Майнстермана девушке вручили при награждении премией имени Баева-Подстницкого. Кощунство - держать альманах на пыльной полке, считает Настя.

По счастливому случаю, не иначе, уверена Вера Гавриловна, книга попала в музей судоремонтного предприятия. Ведь много лет по разным салонам и магазинам начальник бюро истории СРЗ искала альбом. Теперь он, наконец, займёт почётное место среди экспонатов выставки, посвященной Павлу Стеблину.

Вера Гавриловна до конца ещё не определилась, где книга будет уместнее: в рядовом зале истории завода или за стеклом самой душераздирающей экспозиции – рядом с вещами из подлодки «Курск». Мало кто знает, но Павла Стеблина на «Нерпе» называют 120-й жертвой крейсера, так сильно руководитель переживал момент резки корабля, что в 2002 году скончался во время выполнения сложнейших работ по её утилизации.

Майстерман не раз приезжал на «Нерпу», фотограф был связан  крепкой дружбой со Стеблиным, поэтому неудивительно, что на страницах его фотосборника Павел Григорьевич занимает почётное место.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)14+ - кем хотят работать подростки, живущие в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Гриша
19.05.21 09:17
Патриотка вы наша разговорчивая, не понимаете, что законы писаны не только для простых людей. Местные власти, депутаты тоже обязаны их соблюдать. За вас переживаю: водные процедуры решили все-таки д
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
Марина
18.05.21 19:05
Мурманчане! Может, кто знает вожатых или пионеров из бывшего лагеря от Мурманского тралового флота, который располагался в Бологовском районе Тверской области (иногда его называли Березайка или Ободо
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.05.21 15:08
Здравствуйте, педагоги города-героя, мурманчане! К Вам обращается ПАТРИОТКА земли Кольской Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова). Земляки, защитим от нападок Председателя Совета депутатов города Мурманс
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«НаучТоп». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области обнаружено 17 поддельных банкнот-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 19 копеек, доллар снизился на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В числе первоочередных задач энергетиков – модернизация материально-технической базы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Принят закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика