Музей судоремонтного завода «Нерпа» в Снежногорске пополнился новым экспонатом

Им стал альбом известного фотокорреспондента Семёна Майстермана. В числе уникальных фотоснимков на страницы книги попал бывший директор предприятия Павел Стеблин.

Отец Анастасии Щеуловой более 20 лет проработал на судоремонтном заводе Снежногорска. Он всегда с уважением отзывался об одном из директоров - Павле Стеблине, признается девушка. Да и мечтой многих её одноклассников было хоть парой слов обмолвиться с Павлом Григорьевичем, услышать из его уст рассказы о Северном флоте и боевых кораблях. Знать такого человека, уверена Настя, значит быть причастным к тому делу, которое он всем сердцем любил.

Сегодня Анастасии передаёт в фонд музея «Нерпы» уникальное издание. В своё время книгу фотожурналиста, корреспондента ИТАР-ТАСС Семёна Майнстермана девушке вручили при награждении премией имени Баева-Подстницкого. Кощунство - держать альманах на пыльной полке, считает Настя.

По счастливому случаю, не иначе, уверена Вера Гавриловна, книга попала в музей судоремонтного предприятия. Ведь много лет по разным салонам и магазинам начальник бюро истории СРЗ искала альбом. Теперь он, наконец, займёт почётное место среди экспонатов выставки, посвященной Павлу Стеблину.

Вера Гавриловна до конца ещё не определилась, где книга будет уместнее: в рядовом зале истории завода или за стеклом самой душераздирающей экспозиции – рядом с вещами из подлодки «Курск». Мало кто знает, но Павла Стеблина на «Нерпе» называют 120-й жертвой крейсера, так сильно руководитель переживал момент резки корабля, что в 2002 году скончался во время выполнения сложнейших работ по её утилизации.

Майстерман не раз приезжал на «Нерпу», фотограф был связан крепкой дружбой со Стеблиным, поэтому неудивительно, что на страницах его фотосборника Павел Григорьевич занимает почётное место.