«Мужчин по вызову» - от 18 и старше

На комедию для взрослых «Мужчины по вызову», главную роль в которой исполнил актёр театра и кино Дмитрий Орлов, сходили и александровцы.

Уже не первый раз с гастролями по гарнизонам Заполярья приезжают московские гости, актёры театра и кино, в их числе и Дмитрий Орлов.

Дмитрий Орлов, актёр театра и кино: «У вас в это году прекрасная зима, потому что не во всех регионах нашей Родины она наступила. Есть приятный морозец для путешественников».

На этот раз репертуар артиста жителей большого ЗАТО удивил – комедия для зрителей старше 18 лет. Как оказалось, спектакль «Мужчины по вызову» - это, скорее, про выбор, про любовь и отношения.

Дмитрий Орлов, актёр театра и кино: «Это сейчас самый востребованный жанр. Я считаю, что не наше дело учить, лечить, объяснять, наставлять, мы приезжаем для того, чтобы развлечь».

На представление, развернувшееся на сцене зала Центра культуры «Север», полярнинцы отзывались громким смехом и аплодисментами. Это ли не лучшая похвала актёрам:

- Игра актёров замечательная, на высоком уровне, было очень весело.

- Эмоций море. Как здорово, что у нас стали часто ставить спектакли, культурная жизнь становится разнообразной. Спасибо большое!

- Спектакль великолепный, произвёл огромное впечатление.

Дмитрий Орлов, актёр театра и кино: «Северный зритель сдержан, ваш зритель не избалован, поэтому он очень ответный. Зритель без пафоса, открытый, готовый реагировать, но здесь зритель, который не прощает халтуры и фальши в нашей игре».

Ранее, спектакль посмотрели и снежногорцы. Гастроли «Мужчин по вызову» продолжатся уже в других регионах России.