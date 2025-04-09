Мужчина с нацисткой символикой на груди избил двух пенсионеров, которые живут с ним в одном доме

Видео неадекватного и ужасного поведения северянина облетело социальные сети.

Два пенсионера буквально лежали на полу после ударов этого здорового, но выглядевшего нетрезвым мужчины. Кроме того, он напал на человека из другой квартиры.

Поднять руку на людей слабее северянину было несложно, а вот правоохранителям, положившим его лицом в пол, кулаки он показывать не стал.

Журналисты «Арктик-ТВ» постарались выяснить подробности о нападавшем, но информации оказалось немного. Согласно его странице в соцсетях, работает дебошир в крупной горнодобывающей компании региона. Соседи сообщают, что он живёт в этом доме всю жизнь, часто на полную катушку слушает грубую музыку на немецком языке: «Очень громко!».

- Он на каком этаже живёт?

- Пятый этаж, с той стороны.

- А вы на каком?

- На седьмом.

- Через два этажа все слышно?

- Очень отчётливо всё слышно.

До пенсионеров, которые пострадали от рук дебошира, дозвониться не удалось. Остальные соседи либо его не знают, либо боялись говорить на камеру. Возможно, чтобы не вызвать его гнев по отношению к себе.

Полицейские сообщили, что он уже был судим за тяжкие преступления.

Сейчас в отношении мужчины составлено три административных протокола за побои, ещё один за публичную демонстрацию запрещенной символики - речь о татуировке на груди.

Кроме того, возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление оружия и нарушение неприкосновенности жилища.