«Мужчина тот, кто был испытан морем…» - в Мурманске почтили память писателя Леонида Крейна

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся литературный вечер «Правда Леонида Крейна», посвященный 85-летию со дня рождения писателя и моряка. Друзья, коллеги и почитатели таланта читали вслух произведения Леонида Александровича и делились воспоминаниями о нём.

Леонид Александрович окончил питерскую «нахимовку» с серебряной медалью и Балтийское высшее училище подводного плавания в 1957 году. В этом же году у него резко упало зрение, заветная штурманская служба оказалась под запретом. Кроме моря, была ещё одна привязанность - литература. И он решил стать корреспондентом флотской газеты «На страже Заполярья», для чего окончил ещё и факультет журналистики МГУ.

В этот вечер звучали произведения Леонида Александровича о службе на Северном флоте, как говорят сотрудники библиотеки творчество писателя стали незаслуженно забывать, а ведь когда-то Крейн стоял у истоков создания Мурманской областной писательской организации. Тогда её состав был исключительно мужским, но, как признается Борис Блинов, конкуренции между её участниками не было, хотя некоторые разногласия случались.

Борис Блинов, член союза писателей России: «У него были претензии по поводу того, что береговым морякам легче писать, потому что цензура на морскую жизнь делает скидки то ли потому, что это не военный флот, а гражданский, у них же была ещё военная цензура».

Леонид Крейн известен как сценарист нескольких пьес, спектакли по которым шли в театрах Мурманска, Москвы, Владивостока. Фильм «Правда лейтенанта Климова», снятый режиссером Олегом Дашкевичем по повести Леонида Александровича «Дуга большого круга», был удостоен серебряной медали имени Александра Довженко.