Мужчинам призывного возраста, недавно получившим паспорт РФ, необходимо встать воинский учёт

Военные криминалисты Северного флота вместе с сотрудниками Управления по вопросам миграции при силовой поддержке Росгвардии провели рейд по строительным объектам Мурманска. Они выявляли мужчин призывного возраста, недавно получивших паспорт Российской Федерации.

Офицеры проверили более 10 человеки, среди них выявили лица, которые не смогли документально подтвердить постановку на воинский учёт. Нарушителей направили в военный комиссариат Мурманска для уточнения данных. Иностранцы, у которых отсутствует разрешение на трудовую деятельность в России, доставлены в миграционную службу.

Сергей Козьменко, старший следователь-криминалист отдела криминалистики военного следственного управления по Северному флоту: «Подобные мероприятия проводятся на территории городов Мурманской области на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».