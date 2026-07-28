Мужчинам призывного возраста, недавно получившим паспорт РФ, необходимо встать воинский учёт
Офицеры проверили более 10 человеки, среди них выявили лица, которые не смогли документально подтвердить постановку на воинский учёт. Нарушителей направили в военный комиссариат Мурманска для уточнения данных. Иностранцы, у которых отсутствует разрешение на трудовую деятельность в России, доставлены в миграционную службу.
Сергей Козьменко, старший следователь-криминалист отдела криминалистики военного следственного управления по Северному флоту: «Подобные мероприятия проводятся на территории городов Мурманской области на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».