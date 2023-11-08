Те, кто добровольно несёт службу на море или на суше, осознают риски, идут на дело осознанно во имя семьи и Родины. Вечер памяти, военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, прошёл в Гаджиево.

На вечере памяти «Мужество случайным не бывает...» гаджиевцы собрались почтили память военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время.

Евгения Рубцова, заместитель председателя женсовета, г. Гаджиево: «Мы понимаем, что это опасная работа. Мы, я и дети. В первую очередь понимаем, что для нас это большая гордость. Это очень важно: любовь к Родине, патриотизм».

Например, истинным патриотом был и навсегда остался Иван Ковган, погибший при выполнении миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы возвращались с наблюдательного пункта и были расстреляны в спину. Никто из находившихся в автомобиле не выжил. Их, не вернувшихся с задания домой, перечисляли по именно…

И пока жива память о героях, живы и они.

Вечер состоялся в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями».