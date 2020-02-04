Мужской монастырь в посёлке Лоустари лишился прачечно-помывочного комплекса

Паша Возникла вроде бы хорошая идея. Не надо никуда ходить, направляйте свои жалобы по таким-то адресам. Потом часть из них назвали анонимными, потому что посланы по электронной почте, например. Опять все Комментарий к новости: За горы снега ответят управляющие компании

Татьяна М. Нам говорят, что только жильцы могут навести порядок в своих домах, частично это правда. Хорошо, если в доме нашлись неравнодушные, и иногда даже порядочные люди, которые смогли взять управление в сво Комментарий к новости: За горы снега ответят управляющие компании