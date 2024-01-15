Музыка для души и духа: удивительный концерт дал коллектив, лидером которого является настоятель храма Николая Чудотворца в Полярном

Это второй музыкальный подарок музыкантов «Сретение» прихожанам и неслучайным слушателям, который может стать доброй рождественской традицией города воинской славы.

Музыка и вера тесно дружат между собой, уверен протоиерей Сергий Мищенко. Где духовность, там и талант: коллектив «Сретение», лидером которого выступает настоятель Свято-Никольского полярнинского храма, уже во второй раз даёт рождественский концерт.

Евгения Коськина, сестра Елизаветинского сестричества Свято-Никольского храма, г. Полярный: «У нас сложилось интересное содружество музыкантов и творческих людей, которые исполняют песни. Наверное, и это самое главное, когда есть творческие люди, а вокруг нашего батюшки вольно-невольно есть творческие люди, они его окружают».

Объединила музыка даже разные регионы. Так, для слушателей прозвучали композиции на слова севастопольской поэтессы Татьяны Шороховой Это, подчеркивает настоятель, премьера. Судя по реакции зала, продолжение у рождественских встреч непременно будет.

Протоиерей СЕРГИЙ Мищенко, настоятель Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Традиция не только по плану возникает, она возникает по потребностям и желаниям людей. И сегодня я такое желание заметил, как минимум, у музыкантов. Они все из разных коллективов, разных социальных слоев».

Ещё одна традиция храма и его настоятеля – это посещение в госпитале бойцов, вернувшихся с СВО. Зачастую и туда протоиерей берёт гитару, порой музыка способна исцелять душевные раны.

Евгения Коськина, сестра Елизаветинского сестричества Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Всегда смотрим по настроению, по состоянию души, если есть такая потребность, то исполняем».

Елена Клыкова, слушатель, г. Полярный: «Ветер перемен – он только к лучшему. В Рождество случаются чудеса. Для меня маленьким чудом было попасть на этот концерт».

Вера Охотникова, прихожанка Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Впечатления очень тёплые, на душе только светлая радость, добро».

У Кати своё рождественское чудо: папа-военнослужащий в этот раз Новый год проводил с семьей, а не на службе. А сегодня и вовсе он рядом с ней - выступают на одной сцене.

Екатерина Друзьяк, участница концерта, г. Полярный: «Когда я с папой выхожу, меньше боюсь. Близкий человек рядом, поэтому всё получается».

Отпустить настоятеля быстро не удалось: после концерта непременно долгие разговоры с музыкантами и прихожанами. А впереди ещё много важных событий: на этой неделе, например, состоятся богослужения по случаю Крещения Господня.