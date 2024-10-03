Музыка, которая касается души, или Любительский женский хор Мурманской областной филармонии отмечает пятилетие!

Маленький в начале пути коллектив несмелыми шагами учился слышать друг друга, работать над голосом. А сейчас это уже настоящая дружная команда, к которой продолжают прибавляться новые участники.

Именно так можно охарактеризовать работу любительского хора Мурманской областной филармонии, у которого в октябре первый юбилей. Прямо сейчас коллектив уже вовсю готовит новую программу для зрителей.

В этом году у любительского женского хора Мурманской областной филармонии первая круглая дата – 5 лет со дня образования. В 1919 году всё началось с идеи. К делу привлекли хормейстера Тимофея Перминова. После недолгих раздумий Тимофей Викторович решил – надо пробовать.

Тимофей Перминов, руководитель любительского женского хора Мурманской областной филармонии: «Мы объявили прослушивание. Я каждую из хористок прослушивал 14 октября 1919 года».

Маленький в начале пути коллектив несмелыми шагами учился слышать друг друга, работать над голосом. А сейчас это уже настоящая дружная команда, к которой продолжают прибавляться новые участники.

Марина Козуб, хористка: «Я никогда не думала, что буду петь в хоре. Хотя я с самого детства хотела петь – это была моя мечта и она сбылась здесь».

Для одних – петь в хоре – вызов самим себе, для других - способ раскрытия своего творческого потенциала.

Евгения Морозова, хористка: «Для меня это потрясающая возможность самовыразиться. Хор для меня - это возможность выступать на сцене, но комфортным для меня образом».

Виктория Смирнова, хористка: «Для меня хор был такой возможностью испытать себя. Он заряжает энергией».

Есть в коллективе и свои старожилы, которые регулярно ходят на репетиции с момента создания хора.

Марианна Зюбанова, хористка: «Я в хоре пять лет. Не очень надеялась на успех, когда пришла».

Музыкальные репетиции в корне поменяли отношение к понедельникам у некоторых участниц коллектива.

Светлана Виноградова, хористка: «Знаете, такая вот душа, как изюминка там ссохлась. Вдруг она расправляется, и ты в этом ощущении полного восторга пребываешь следующие два часа».

Для руководителя хора Тимофея Перминова, который вне коллектива занимается настройкой пианино, роялей и органов в филармонии, то есть технической работой, репетиции - это глоток свежего воздуха, настоящее творчество.

Тимофей Перминов, руководитель любительского женского хора Мурманской областной филармонии: «Люди любят это дело и ходят сюда с огоньком, с желанием. Тренируют голос так, чтобы в песнях достичь полного единения. Ведь хор – это один организм».

Хор можно будет послушать во время акции «Ночь в музеев» в ноябре, где коллектив исполнит поморскую песню и песню про любовь к своему краю. А в декабре – в католическом храме с рождественской программой, в мае – мурманчане смогут оценить наработанную за год программу по легендарным Битлз.

За всей подробной информацией о жизни любительского женского хора и будущих наборах можно следить в группе коллектива в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/murmanskchoir).