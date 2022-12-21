«Музыка. Родина. Память» - в гаджиевской школе искусств реализуют большой музыкально-патриотический проект

Его цель - получение новых знаний на серии мастер-классов от мурманских педагогов. Итоги обучения юные музыканты представили на конкурсе, который тоже является частью образовательной программы.

Флейта, фортепьяно, барабаны и даже мелодика – на чём только не играют в музыкальной семье Павла Федорова. Любовь к инструментам, признаётся Паша, родилась у него не сразу. В начальной школе парень и близко не подходил ни к клавишным, ни к струнным. Зато теперь осваивает, как минимум, 4 музыкальных направления. Особая любовь к скрипке.

Павел Фёдоров, обучающийся по классу скрипки музыкальной школы №1, г. Мурманск: «Не знаю, скрипка просто экзотический инструмент. Не слышал никогда как звучит, но решил на ней поиграть, и получилось. Были трудные моменты, когда я думал, что всё - устал. Но в жизни должен быть такой опыт, он даром не пропадёт».

Мелодии из композиции Баха, которые сегодня исполнил юный музыкант, прозвучали в зале Детской школы искусств Гаджиево. Именно здесь состоялся XX Открытый конкурс инструментальной музыки имени Магомета Гаджиева. Однако это лишь часть большого проекта «Музыка. Родина. Память». Его авторами стали местные педагоги. А музыкальный конкурс – это вторая ступень программы.

Первая представляла собой серию мастер-классов для юных музыкантов струнно-смычкового, народного, оркестрово-духового отделений и пианистов от преподавателей из Мурманска.

Ирина Самылова, автор проекта «Музыка. Родина. Память», заместитель директора Детской школы искусств, г. Гаджиево: «Мы живём в отдаленных городах, не у всех есть возможность и хватает времени, чтобы выехать в колледж… А тут получается, что сами преподаватели приезжают к нам. Члены жюри, которые сегодня будут судить от колледжа, как раз и проводили эти мастер-классы, они смогут оценить, что ребёнок сделал с ноября до сегодняшнего дня».

Алиса Киреева перед выходом на сцену немного волнуется, но чётко помнит всё, на что обращали внимание музыканты-профессионалы на мастер-классах.

Алиса Киреева, обучающаяся по классу скрипки Детской школы искусств, г. Снежногорск: «Советовали не бояться ошибок, надо играть без страха, как будто ты играешь для себя и вокруг никого нет».

Следующей частью реализации проекта, воплощаемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, также станут мастер-классы, но уже и для художественного направления. Для обучающихся приглашены мастера художественного искусства, а в конкурсную программу включат исполнителей сольного пения.