Музыкальная школа №1 Мурманска отметила 80-летие большим концертом

В областной филармонии собрались выпускники, ученики и педагоги, а также многочисленные гости, которые многие годы наблюдают за успехами учреждения.

Детская музыкальная школа №1 имени Антонины Никифоровны Волковой распахнула двери для учеников 25 ноября 1945 года. Тогда научиться игре на музыкальных инструментах пришли всего 17 северян. Спустя десятилетия в учреждении обучаются более 400 ребят по 12 специальностям.

Андрей Кучер, директор Детской музыкальной школы №1 города Мурманска: «80 лет – это серьёзный период времени, который прошла школа - мы старейшая школа в Заполярье и школа №1. Это всё накладывает свой отпечаток, поэтому мы, конечно, держим марку. В связи с этим событием были приглашены выпускники нашей школы – успешные ребята, которые выбрали музыку своей профессией, которые разъехались по России и прославляют Мурманскую область и нашу школу».

Один из таких музыкантов - Андрей Горбачев. Он является первой балалайкой России. Изначально Андрей планировал поступать в музыкальную школу по классу фортепиано, однако, директор отговорил его родителей подавать документы по этому направлению.

Андрей Горбачев, заслуженный артист России, первая балалайка России, выпускник Детской музыкальной школы №1 города Мурманска: «Директор школы сказал: «Зачем тебе безработный пианист? У них слишком большая конкуренция, а у меня есть очень талантливый педагог такого же класса, как наш Бедняк, который у нас легендарный педагог. Такой же был в Воронеже Иван Ушаков, а если вам попадётся такой же педагог, то неважно на каком инструменте он вас будет учить играть».

Ещё одна звезда, окончившая 1-ую Мурманскую музыкальную школу – Анастасия Вечеркина. Девушка обучалась в ней по классам фортепиано и вокалу.

Анастасия Вечеркина, солистка Самарского академического театра оперы и балета, выпускница Детской музыкальной школы №1 города Мурманска: «Я, находясь здесь, в родных краях, в родных стенах, с радостью отметила для себя, что те традиции и та любовь к музыке, в которой воспитывалась я, именно в Первой музыкальной школе - она до сих пор существует. Я росла здесь, я воспитывалась, благодаря нашим педагогам, в первую очередь, в безусловной атмосфере любви к музыке».

В такой же атмосфере провели и праздничный концерт в честь 80-летнего юбилея легендарной 1-й музыкальной школы имени Антонины Волковой.