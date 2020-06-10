Музыкальной школе №1 Мурманска в этом году исполняется 75 лет

Такое важное событие не могло пройти без приятных перемен. Этим летом в учреждении отремонтируют библиотеку и сделают новый кабинет.

В последний раз специализированную библиотеку в первой музыкальной школе Мурманска ремонтировали в 1987 году. Теперь небольшое помещение преобразится до неузнаваемости.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Я всегда говорю, что нам не стыдно ни за одно учебное заведение, которые мы ремонтируем. Будь то детский сад, школа, спортивная площадка. Мы с вами много ездим и конечно, видим результат».

В помещении заменят пол, электропроводку и радиаторы. На данном этапе рабочие проводят отделку стен.

Кстати, после завершения ремонта, у музыкальной школы появится новый кабинет. Свободная площадь появилась благодаря ревизии и списанию старой музыкальной литературы.

Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации Мурманска: «Библиотека занимала два помещения. В одном помещении располагался фонд музыкальной литературы и хранилище, а здесь у нас находился абонемент. В связи с тем, что мы провели ревизию музыкальной литературы и у нас высвобождается площадь, поэтому второе помещение мы решили отдать под класс для занятий на музыкальных инструментах».

Завершится ремонт библиотеки уже в середине июля. А на следующий год в музыкальной школе запланировано обновление мебели.