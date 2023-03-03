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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.23 19:30

Музыкальные конкурсы раскрывают таланты юных музыкантов закрытых муниципалитетов

В начале года в Полярном состоялся большой конкурс, поддержанный Североморской епархией. Участие в «Рождественских сказках» приняли не только музыканты, но и художники.

Ежедневные дыхательные упражнения для Николая Конева также важны, как и гаммы, и нотная грамота. Объём лёгких флейтиста – один из значимых показателей его мастерства. Здесь выражение «на одном дыхании» имеет вовсе не образное значение. Поэтому, когда музыканты переходят от исполнения на блок-флейте к инструменту поперечному, считается, что на текущий момент он максимально развил свой дыхательный навык.

Николай Конев, воспитанник Детской музыкальной школы, г. Заозерск: «Сложнее играть на поперечной, сложнее звук извлекать».

В начале года в Полярном состоялся большой конкурс, поддержанный Североморской епархией. Участие в «Рождественских сказках» приняли не только музыканты, но и художники. Одной из победительниц стала Юля. Сегодня на сцене родной школы искусств она получает почётную награду: её и ещё несколько десятков ребят за достижения на музыкальном и художественном поприщах отметили благодарственными письмами губернатора Мурманской области.

Но расслабляться некогда, юный живописец продолжает совершенствовать навыки, если пейзаж её оценили, то вот с прорисовкой, например, животных - пока не всё гладко.

Юлия Гуцу, воспитанница Детской школы искусств, г. Полярный: «Трудности в построении скелета. Рисовать получается, но неанатомично, неправильно».

Между тем, встречи с коллегами в рамках музыкальных конкурсов в ЗАТО не заканчиваются. В Снежногорске «народники» – исполнители на струнных инструментах – ознакомились с мастерством друг друга на традиционном конкурсе. Анна всего полгода, как начала освоение гитарных аккордов, кажется, даже едва дотягивается до верхних ладовых порожков, а уже неоднократная участница и призёр фестивалей. Это всё благодаря упорству, уверены педагог и родители, ведь даже в музыкальной школе она оказалась благодаря своей настойчивости.

Анна Авдошкина, воспитанница Детской музыкальной школы, г. Заозерск: «Я просила ещё в прошлом году маму пойти на гитару, она не соглашалась. Согласилась только в этом году».

У Владимира тоже большие планы. Классика классикой, а новый вид инструмента или смена жанра – своего рода испытание для самого себя.

Владимир Рогачук, воспитанник Детской школы искусств, г. Видяево: «Когда окончу обучение, может, буду исполнять пьесы на бас-гитаре».

Юные музыканты закрытых муниципалитетов продолжат общение на площадках друг друга, например, совсем скоро в гаджиевской школе искусств состоится серия мастер-классов от мастеров музыкальных жанров. Не за горами и новые конкурсы, приуроченные к праздничным датам.

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