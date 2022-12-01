«Музыкальные надежды Арктики» - для юных музыкантов региона серию мастер-классов провели педагоги и заслуженные артисты страны

В третий раз проект «Музыкальные надежды Арктики» позволил юным дарованиям пройти профессиональные курсы, не покидая пределы родного города.

Фортепиано, баян, скрипка… Это лишь часть инструментов, которую осваивают юные музыканты городов Мурманской области. Однако это одно из самых популярных направлений, уверена Анна Гришко. Уже в третий раз благодаря её участию Заполярье принимает самых лучших музыкантов и педагогов страны, они помогут начинающим исполнителям научиться играть ещё лучше.

Анна Гришко, координатор партийного проекта «Культура малой Родины», г. Гаджиево: «У нас палитра всех тех инструментов, которые пользуются спросом. Мы исходим из обратной связи, которую нам дают учащиеся и педагоги, поэтому пул из шести специальностей всегда актуален для ребят, которые обучаются в школах Мурманской области».

Хоровое искусство можно по праву считать одним из самых популярных и красивых видов музыкальной деятельности. Даже без аккомпанемента выстроенные голоса могут произвести неизгладимое впечатление на слушателя, главное, уверены специалисты, внимать советам и слышать друг друга.

Александр Антипин, доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, г. Москва: «Дети яркие, заинтересованные, приятно, что поют классическую музыку, Чайковский – прекрасный русский композитор, без него ни одному коллективу нельзя обходиться. Они готовы в работе изменить то, к чему уже привыкли».

В этом году «Музыкальные надежды Арктики» приурочили к 105-летию со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. Музыкальные педагоги провели курсы и дали свои профессиональные рекомендации детям многих муниципалитетов, побывав в Александровске, Заозерске, Полярных Зорях, Оленегорске и Мурманске.

Ольга Улиткина, директор школы искусств, г. Полярный: «Это их даже немного профессионально стимулирует, потому что, послушав педагогические советы, они чувствуют себя музыкантами. Надеемся, что это будет продолжаться».

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.