«Музыкальные надежды Арктики» - для юных музыкантов региона серию мастер-классов провели педагоги и заслуженные артисты страны
Фортепиано, баян, скрипка… Это лишь часть инструментов, которую осваивают юные музыканты городов Мурманской области. Однако это одно из самых популярных направлений, уверена Анна Гришко. Уже в третий раз благодаря её участию Заполярье принимает самых лучших музыкантов и педагогов страны, они помогут начинающим исполнителям научиться играть ещё лучше.
Анна Гришко, координатор партийного проекта «Культура малой Родины», г. Гаджиево: «У нас палитра всех тех инструментов, которые пользуются спросом. Мы исходим из обратной связи, которую нам дают учащиеся и педагоги, поэтому пул из шести специальностей всегда актуален для ребят, которые обучаются в школах Мурманской области».
Хоровое искусство можно по праву считать одним из самых популярных и красивых видов музыкальной деятельности. Даже без аккомпанемента выстроенные голоса могут произвести неизгладимое впечатление на слушателя, главное, уверены специалисты, внимать советам и слышать друг друга.
Александр Антипин, доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, г. Москва: «Дети яркие, заинтересованные, приятно, что поют классическую музыку, Чайковский – прекрасный русский композитор, без него ни одному коллективу нельзя обходиться. Они готовы в работе изменить то, к чему уже привыкли».
В этом году «Музыкальные надежды Арктики» приурочили к 105-летию со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. Музыкальные педагоги провели курсы и дали свои профессиональные рекомендации детям многих муниципалитетов, побывав в Александровске, Заозерске, Полярных Зорях, Оленегорске и Мурманске.
Ольга Улиткина, директор школы искусств, г. Полярный: «Это их даже немного профессионально стимулирует, потому что, послушав педагогические советы, они чувствуют себя музыкантами. Надеемся, что это будет продолжаться».
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.