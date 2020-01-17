Музыкальные надежды Арктики готовятся к гала-концерту

Работа в рамках реализации грантового проекта Анны Гришко «Музыкальные надежды Арктики» продолжаются. На музыкальный Олимп готовы ворваться новые звёзды из малых городов Заполярья. Мастер-классы ведущих специалистов для юных дарований прошли и в стенах музыкальных школ ЗАТО Александровск.

Закусив губу, Мария старательно повторяет за педагогом - мастер-класс от доцента Санкт-Петербургского государственного университета Галины Жуковой для юной пианистки как нельзя кстати. Это произведение Маша уже сегодня должна сыграть на муниципальном конкурсе перед жюри, а это значит, что лишними замечания опытного педагога точно не будут.

Мария Алтухова, пианистка Детской школы искусств, г. Снежногорск: «Мы акцентирование внимание на более сложных моментах».

Новый педагог Марию не смутил, музыкант должен уметь держать своё волнение под контролем, ведь нервы – это ещё один его инструмент, которым нужно владеть в совершенстве. Педагог Маши по фортепиано ученицу хвалит – пианистка всё схватывала на лету и старалась изо всех сил.

Нина Гаврилюк, педагог по фортепиано Детской школы искусств, г. Снежногорск: «Ученик, конечно, привыкает к своему преподавателю, а когда приезжает кто-то другой, ему кажется, что необходимо что-то переделывать. Но это не так. Грубых замечаний о том, что у нас что-то делается не так, у нас сегодня не было»

Мэтры музыкального искусства не первый раз приезжают на Кольскую землю. Первая серия мастер-классов состоялась в октябре прошлого года. Многие музыканты, как отмечают специалисты, заметно преуспели на музыкальном поприще.

Галина Жукова, доцент Санкт-Петербургского государственного университета: «Каждый ребёнок – это свой, особый мир. И очень непросто, когда мало времени, а у нас полчаса, по 40 минут , а надо за это время понять, в чём главная проблема, что подсказать, за что похвалить, потому что хвалить тоже надо, особенно, когда есть за что».

Несколькими этажами выше работает педагог из Царскосельской школы Юлия Минакова. Музыкант старается не только дать ценный совет или поделиться опытом, но и зарядить положительными эмоциями.

Юлия Минакова, преподаватель Царско-сельской школы искусств имени А.А. Ахматовой: «Тут необходимо вдохнуть в ребёнка идею, цель, чтобы эта цель дала определённые плоды для его жизни. Необязательно музыкально-профессиональной, это же общение, возможность поделиться новым. Как они хотят научиться чему-то у меня, так и я у ребят и преподавателей учусь».

18 января в большом зале Мурманской областной филармонии состоится гала-концерт проекта «Музыкальные надежды Арктики», одним из номеров которого и будет произведение детского музыкального ансамбля.

Даниил Козлов, виолончелист Детской школы искусств, г. Снежногорск: «Настрой у меня вполне положительный, настроение хорошее. Да, бывают сложные моменты, но в основном, все очень даже хорошо. Я думаю, ребята со мной согласятся».

Кроме учащихся музыкальных школ Заполярья в концерте примут участие известные российские музыканты и эксперты проекта, а также сводный духовой оркестр и сводный детский хор Мурманской области. Концерт будет посвящён 75-летию Великой Победы и приурочен к Году памяти и славы. Вход свободный.