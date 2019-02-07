Музыкальные школы и школы искусств Мурманской области «перевооружаются»

В музыкальные школы и школы искусств Мурманской области начинают поступать новые инструменты. Это не только позволит обновить и усовершенствовать материальную базу учреждений, но и предоставить ребятам уникальную возможность развить свои таланты.

Лакированный красавец, носящий имя известного российского композитора Михаила Глинки, как и любой инструмент, имеет цену. Новое пианино, на котором будут учиться играть пьесы ученики музыкальных школ региона, стоит около шестисот тысяч рублей. Таких фортепиано в Мурманскую область привезли 24, шесть из них достались одной из самых именитых школ Заполярья – первой. «Для нас это огромное событие, потому что давно вложений таких объёмов, рода и ценности у нас не было, - говорит Андрей Кучер, директор детской музыкальной школы № 1 города Мурманска. - Это событие грандиозное. Государство показывает на деле, как оно вкладывается в развитие культуры нашего региона».

По словам специалистов, качество изготовления и звука этого музыкального инструмента, сделанного по немецким технологиям, не уступает зарубежным аналогам. Для любого учебного учреждения такое обновление - событие долгожданное. Менять старые пианино на новые в школах искусств начали по поручению Президента России Владимира Путина. «Не менее важно, что данная программа рассчитана на три года, - отмечает Серей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Она продолжится в этом году. Также мы ожидаем масштабную поставку народных и духовых инструментов, чего в последние годы у нас тоже не было».

На торжественной церемонии вручения руководителям музыкальных учреждений паспортов на новые пианино, ученики наглядно показали гостям, почему именно первая школа считается одной из лучших в регионе.