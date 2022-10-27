Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Мурманске завершился выступлением маэстро на сцене областной филармонии

Концерт Дениса Мацуева состоял из двух отделений. Первое – сольное. Только маэстро, фортепиано и произведение великого русского композитора Чайковского «Времена года». Вторая часть с Гайком Казазяном и Александром Раммом. Вместе музыканты исполнили фортепианное трио «Памяти великого художника».

Артист исполнил программу как сольно на фортепиано, так и с другими музыкантами.

Классическая музыка не только не выходит из моды, но и каждый раз в руках виртуозов обретает новую жизнь. Убедиться в этом можно послушав мастерскую игру трио Дениса Мацуева, Гайка Казазяна и Александра Рамма. На протяжении нескольких лет они проводят совместные концерты.

Гайк Казазян, скрипач, солист Московской государственной академической филармонии: «Я уже много раз играл это трио - в этом же составе с Денисом и Александром. Каждый раз играя, не устаю. Допустим, надоело, но ни разу не было такого ощущения. Даже, если играешь одинаково, как в прошлый раз, а не по-новому, всё равно это так приятно и для души, получаешь удовольствие каждый раз».

И в этом заслуга не только виртуозного трио, но и зрителей, которые, как отмечают артисты, в Мурманске встречают их очень тепло и с благодарностью.

Концерт Дениса Мацуева состоял из двух отделений. Первое – сольное. Только маэстро, фортепиано и произведение великого русского композитора Чайковского «Времена года». Вторая часть с Гайком Казазяном и Александром Раммом. Вместе музыканты исполнили фортепианное трио «Памяти великого художника».

Александр Рамм, виолончелист, солист Московской государственной академической филармонии: «Это потрясающая музыка, написанная в память, она так и называется «Памяти великого художника» Чайковским. И в этой музыке всё: любовь, страдания, трагедия, счастье и ностальгия. И каждый раз на сцене мы проживаем целую жизнь, играя это сочинение».

Приезд маэстро с артистами в Мурманск был не случаен. За день до его выхода на сцене областной филармонии в рамках музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» выступили молодые дарования. И мурманский зритель и звезды классической сцены высоко оценили выступление юных гениев.