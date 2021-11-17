«Музыкальный переполох» - в Детской театральной школе Мурманска готовят большую премьеру

Уже 28 ноября зрители увидят новый кукольный спектакль «Музыкальный переполох». А пока на сцене ДТШ проходят репетиции этой необычной для артистов постановки.

«Музыкальный переполох» - это спектакль, рассказывающий о дружбе, взаимовыручке. А ещё, напоминающий зрителям о том, что к любому делу нужно подходить с умом, делится с журналистами замыслом постановки режиссёр спектакля Елена Уварова.

Елена Уварова, преподаватель Детской театральной школы, режиссёр спектакля «Музыкальный переполох»: «Не помню, кто из великих сказал: «Есть 10% таланта, остальные 90% труда». Как-то сейчас об этом забывается. Все хотят сразу выступать, что-то делать. А то, что прежде, чем добиться мастерства, за этим лежат горы занятий, накопления каких-то знаний. Об этом как-то забывается».

На самом деле этот спектакль мурманский зритель мог видеть раньше. Несколько лет назад Елена ставила его на сцене областного театра кукол. Перейдя на работу в ДТШ, она решила вновь показать произведение зрителям, но на новой сцене. Конечно, местные артисты не кукольники и им пришлось постараться вдвойне, чтобы освоить это непростое ремесло.

Мария Юрьева, преподаватель Детской театральной школы, актриса спектакля «Музыкальный переполох»: «Это очень круто, потому что, видимо, в детстве не доиграла. Поэтому мне очень нравится. Не всегда получается, очень много тонкостей. Благодаря этому спектаклю я поняла, что кукольному актеру намного сложнее, потому что у него больше внимания задействовано. Помимо того, что у тебя куклы, ты ещё сам проживаешь роль, иногда на несколько персонажей разграничиваешься».

Постановка будет интересна и детям, и взрослым. Каждый найдёт в ней интересные моменты.

Премьера спектакля «Музыкальный переполох» состоится уже 28 ноября в 15 часов на сцене Мурманской детской театральной школы.