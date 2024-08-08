Музыкальный проект «Мелодии мурманского лета» продолжает собирать горожан в сквере на Ленинградской улице

На сцене выступают уже известные мурманчанам группы, поэтому северяне приходят послушать и потанцевать под давно известные всем песни и мелодии.

Музыкальные группы и кавер-бэнды снова порадуют меломанов. Проект «Мелодии мурманского лета» состоится и в это воскресенье, 11 августа. Площадкой станет сквер на улице Ленинградской.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «У меня давным давно была идея, особенно, когда мы проводили мероприятия, посвящённые 9 Мая, что надо сделать площадку «В городском саду играет духовой оркестр». Я очень хотела эту площадку. В прошлом году мы попросили Юрия Валерьевича попробовать провести такое мероприятие в сквере на улице Ленинградской, потому что он такой уединенный, есть сцена, благоприятная обстановка, лавочки. Нас поддержали»

Проект запустили в прошлом году. С тех пор ни одно летнее воскресенье в сквере не проходит без танцевальных ритмов.

Андрей Кулыбко, директор Дворца культуры «Судоремонтник» микрорайон Росляково: «Наша группа «Щербаков бэнд» исполняет песни 80-90-х годов. Это хиты, люди их любят, знают. Они приходят танцевать, петь вместе с нами, развлекаться и, конечно же, получать хорошее настроение. Приезжают к нам не только из Росляково, приезжают и из Мурмашей - наши поклонники».

Можно заранее узнать, кто будет выступать на сцене. Для этого необходимо зайти в группу «Культура Мурманска» в соцсети «ВКонтакте». Здесь каждую пятницу выкладывают список исполнителей.