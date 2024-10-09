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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.24 19:30

Музыканты филармонии собираются удивить мурманчан игрой на кантеле и органе – короле инструментов

Волшебные звуки, льющиеся из-под пальцев Ирины Волокославской, издаёт кантеле. Этот традиционный струнный щипковый инструмент овеян легендами и мифами древней Карелии.

Мурманская областная филармонии - одна из самых молодых в стране, свои двери для слушателей она открыла в 1975 году. Здесь звучали как классические произведения, так и, например, современные саундтреки к шедеврам кино, джаз и многое другое. Однако в 2020 году здесь появился музыкант, владеющий одним из самых архаичных и уникальных для наших широт инструментом.

Волшебные звуки, льющиеся из-под пальцев Ирины Волокославской, издаёт кантеле. Этот традиционный струнный щипковый инструмент овеян легендами и мифами древней  Карелии.

Ирина Волокославская, музыкант Мурманской областной филармонии: «У каждого народа есть свои эпосы, свои легенды. Например, у карелов и финнов существует карело-финский эпос «Калевала». Именно в нём и описывается как появился этот инструмент, как появилось первое кантеле. Главный герой создаёт этот инструмент, потому что понимает, что всё хорошо, но что-то не хватает. Как и нам всем. Мы все привыкли к тому, что вроде бы всё хорошо, но чего-то не хватает. И кто-то идёт в магазин покупать себе шоколадку, как, например, я. А герой вот этого эпоса – старый мудрый Вяйнямёйнен, он создает инструмент. И первый инструмент он создаёт из головы щуки».

В Мурманской области Ирина – единственный выступающий с кантеле музыкант. Однако в соседней Карелии это один из самых распространенных инструментов. Там даже проводятся фестивали и конкурсы по игре на кантеле.

Ирина Волокославская, музыкант Мурманской областной филармонии: «Когда мама меня привела в музыкальную школу, то самым маленьким инструментом у нас в Олонце на тот момент была двенадцатикилограммовая кантеле. И мама привела меня в школу, мне дали традиционный маленький инструмент и сказали: «Проведи по струнам». И я провела… «Ну, как?», - спросили меня. «Мне нравится», - сказала я. «Ну, хорошо, значит, ты будешь учиться на этом кантеле», - сказали мне. Это потом, когда я пришла на урок, я поняла, что я буду не на этом кантеле учиться, а вот на этом кантеле. Поэтому инструмент выбрал меня сам. Мама сказала: «Раз карелка, конечно, пусть будет национальный карельский инструмент».

После переезда в Мурманск с мужем военным Ирина не сразу нашла применение своему таланту. Будучи музыкантом, окончившим консерваторию, скромная девушка не рассчитывала, что её примут на работу и дадут возможность выступать. Однако знакомые из Мурманска настояли на том, чтобы Ирина попробовала. 

Ирина Волокославская, музыкант Мурманской областной филармонии: «Мне показалось, ну, кому я могу с кантеле пригодиться. Это очень специфичный, это традиционный национальный инструмент Карелии. Кому в Мурманске нужна моя традиция? И я пришла в филармонию. Я была уверена, что я попрошусь в начале, может быть, уборщицей или гардеробщицей, мало ли куда можно пригодиться. А видите, а меня взяли даже артисткой».

Теперь Мурманская областная филармония стала для девушки вторым домом. А коллеги-музыканты – частью семьи и мудрыми наставниками, с которыми она выступает и на других площадках.

Также Ирина выступает в детских садах и школах города. Для маленьких зрителей музыкант играет и рассказывает мифы и сказания о своём инструменте и даже поёт национальные карельские песни.

Скрипка, виолончель, гитара, барабаны. Архаичные звуки кантеле отлично дополняют и современные музыкальные произведения, и классику.

Ирина Волокославская, музыкант Мурманской областной филармонии: «Классическая музыка приобретает в его тембре новые краски. И сейчас очень часто, когда люди слушают со стороны, говорят, что звучание кантеле очень схоже со звучанием клавесина. И мы в составе, когда играем классическом, я исполняю зачастую партию клавесина».

Сцены Мурманска открыли для Ирины возможность пробовать новые сочетания звуков кантеле с разными инструментами. Например, она выступает в ансамбле вместе с гитарой и даже ударной установкой.

Ирина Волокославская, музыкант Мурманской областной филармонии: «Такого точно нет, потому что обычно говорят, что гитара – это такое очень камерное, специфичное. А тут ударная установка, это тоже необычно. Это звучание вряд ли где-то можно найти, чтобы какие-то аналоги были. А мы попробовали и, кажется, мы своей необычностью завоевываем своего слушателя».

Творческие исследования Ирины не заканчиваются. Совсем скоро на сцене Мурманской областной филармонии можно будет услышать ещё одно уникальное сочетание: кантеле и органа – короля инструментов. Музыканты готовят для зрителей то, чего раньше никто в Мурманской области, а может, и во всем мире не слышал.

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