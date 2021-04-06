Музыканты из Ловозера показали свой талант и заняли третье место на Саамском Гран-при 2021

Рэперы исполнили авторскую песню на кильдинском саамском языке.

Пасхальный фестиваль проходит в Норвегии с 1971 года, традиционный конкурс саамской песни считается его самым зрелищным событием. В этом году приняли участие и стали призёрами творческого испытания представители коренного малочисленного народа Севера - дуэт Романа Яковлева и Ярсэма Галкина с песней «Легенды о воде у жертвенного камня».

По словам музыкантов, источником вдохновения послужила история и культура родного народа, мотивацией, что кильдинский саамский язык исчезает, а первоначальная миссия создания песни - нести правдивую информацию про свой народ.