День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.21 19:30
Музыканты из Ловозера показали свой талант и заняли третье место на Саамском Гран-при 2021
Рэперы исполнили авторскую песню на кильдинском саамском языке.
Пасхальный фестиваль проходит в Норвегии с 1971 года, традиционный конкурс саамской песни считается его самым зрелищным событием. В этом году приняли участие и стали призёрами творческого испытания представители коренного малочисленного народа Севера - дуэт Романа Яковлева и Ярсэма Галкина с песней «Легенды о воде у жертвенного камня».
По словам музыкантов, источником вдохновения послужила история и культура родного народа, мотивацией, что кильдинский саамский язык исчезает, а первоначальная миссия создания песни - нести правдивую информацию про свой народ.
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