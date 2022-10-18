МВД и Центробанк смогут в режиме онлайн обмениваться информацией о переводах, совершенных без согласия банковских клиентов

Это позволит быстрее находить кибермошенников. Такой правительственный законопроект комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал 18 октября.

По данным ЦБ, в первом квартале этого года мошенники похитили у банковских клиентов более 3 миллиардов рублей. При этом количество операций без согласия клиента за этот период выросло на 8,6 процента.

Как поясняют в Центробанке, по большей части деньги воруют с помощью социальной инженерии, то есть, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит деньги или сообщает PIN-код банковской карточки злоумышленнику.

Согласно законопроекту, ЦБ будет отправлять в МВД информацию из базы данных о случаях или попытках переводов без согласия клиента, если обманутый гражданин напишет заявление в полицию. Никаких иных персональных данных разглашаться не будет. Порядок обмена и перечень сведений укажут в соглашении между Центробанком и министерством. Закон должен вступить в силу через год после опубликования. Это время потребуется для интеграции информационных систем МВД и регулятора.

Сейчас, прежде чем запустить расследование, правоохранителям надо обратиться в банк для получения информации, а срок рассмотрения таких запросов достигает до 30 дней.

Оперативный обмен информацией между банками и полицией позволит в кратчайшие сроки установить, было ли совершено преступление против гражданина, возбудить уголовное дело и начать проводить оперативно-розыскные мероприятия.