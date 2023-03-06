«Мы - это спорт» – на базе «Чунга-Чанга» в выходные собрались сотрудники АО «Мурманэнергосбыт» с семьями, чтобы принять участие в спортивных стартах

Солнечная погода и отличное настроение. Сотрудники АО «МЭС» привели с собой жён, мужей и детей. Некоторым пришлось встать пораньше, чтобы приехать в Мурманск.

Марина Дронова: «Мы из Заозерска. Ехал сюда очень долго, в 7.30 пришлось встать, но сегодня выходной. Я ратаю в Энергонадзоре. Это Лида, это Женя, это Марина. Нам очень нравятся такие мероприятия».

Четыре десятка участников разбились на две команды. «Энергия зайцев» и «Молния – 1, 2, 3». Название придумали самые юные участники соревнований.

Дима Дубровин: «Придумал название «Молния 1, 2, 3, 4», но четверку забыли».

Екатерина Дубровина: «Ребёнок наш предложил так назвать команду, все поддержали. Очень классное мероприятие, очень объединяет коллектив. Капитанами выбрали пап, ну, а залогом успеха стала слаженная игра семей. «Зайцы» сразу выбились вперед».

Анна Блаженкова: «Я работаю в АО «МЭС» в договорном отделе, муж у меня спортсмен, красавец».

Алексей Блаженков: «Побольше надо приобщать детей к спорту, чтобы они видели, что сила - это и есть дух».

Неважно, какую должность ты занимаешь на предприятии, в соревнованиях ты часть команды, от которой зависит успех общего дела.

Александр Ерофеев: «Рад присутствовать на таком спортивном празднике. Весёлое настроение, погода хорошая».

Это было весело: дружно маршировали на гигантских лыжах и запускали ракеты, играли в хоккей и скакали на резиновых лошадках. В перетягивании каната – лучшей стала «Молния».

Анна Канюкова: «Здорово, активно! Эмоции переполняют, а победит, наверное, дружба».

В итоге, как и ожидалось, победила дружба.

Первый опыт спортивных состязаний на свежем воздухе пришёлся всем по душе, а значит, спортивные старты соберут энергетиков вместе ещё не раз.