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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.21 19:30

«Мы - граждане России» - 11 мурманчан получили свои первые в жизни паспорта

Эти документы выдаются гражданам России, которым уже исполнилось 14 лет.

В рамках традиционной акции «Мы - граждане России» 11 подростков из Мурманска получили первые паспорта. Главный взрослый документ им вручили в торжественной обстановке.

Прохор Голов, мурманчанин: «Считаю, что должен быть уже ответственным за своё поведение. Уже взрослый человек».

Надежда Голова, мама Прохора: «Я смотрю на него и думаю, бог, мой, он совсем недавно был маленьким мальчиком…».

Многие подростки пришли на это важное событие вместе с родителями, так как поддержка близких в такой важный момент значима.

Светлана Попова, мама Анастасии: «Вроде бы, казалось, только из садика, а уже паспорт получает. Раньше же выдавали в 16 лет, а сейчас в 14 они уже ответственность несут. И уголовную, и административную».

Анастасия Попова, мурманчанка: «Я волнуюсь немножко. Но я не сильно себя чувствую взрослой, потому что всего четырнадцать исполняется».

Отметим, что вручение паспортов в торжественной обстановке, давняя традиция. Этот день школьники точно запомнят на всю жизнь.

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