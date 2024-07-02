Увеличена общая сумма налогового вычета, в том числе на услуги в сфере физической культуры и спортаЖаркий июль, или На какие товары и услуги вырастут цены в середине лета
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.07.24 19:30

«Мы – местная компания, работаем для своих земляков уже 15 лет», - Кирилл Терентьев

В июне прошло заседание Центрального Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков ожидали её повышения, однако, ключевая ставка осталась на прежнем уровне.

Как известно, от размера ключевой ставки зависит процент, под который можно разместить свои сбережения. Сейчас ключевая высокая и размещать деньги выгодно. Однако, предложений на рынке очень много.  Как же выгодно разместить свои сбережений и получить максимальный доход?

Кирилл Терентьев, руководитель коммерческого департамента КПК «Первое Мурманское общество взаимного кредита»: «Размещая деньги сейчас, вы можете выбрать из множества продуктов, например, вклады, накопительные инвестиционные счета, ценные бумаги. Но если вы хотите получить гарантированный доход и фиксированную ставку, то следует выбрать вклад или сбережение в «Первом Мурманском».

Сейчас ключевая ставка на высоком уровне и ставки на тарифах 1, 3 и 6 месяцев максимально высокие. В «Первом Мурманском» она составляет 20% годовых. При этом Банк России планирует снизить ключевую ставку в 2025 году. Поэтому следует обратить внимание и на договора со сроком 12 месяцев и более. Именно они позволят закрепить высокую ставку на длительный срок. Понимаем, что клиенты не любят замораживать деньги на длительный срок. Поэтому для них у нас есть специальный тариф, где они могут расторгать договор или делать частичный отзыв без потери процентов. Мы – местная компания, работаем для своих земляков уже 15 лет, и всегда предлагаем и высокие ставки, и удобные условия».

Уже тысячи северян стали клиентами «Первого Мурманского».

Кооператив предлагает не только тариф по размещению сбережений со ставкой 20% годовых, но и другие выгодные программы: долгосрочные тарифы для закрепления ставки, тариф для тех, кто любит управлять деньгами, с возможностью досрочного снятия без потери процентов. 

Финансовые консультанты «Первого Мурманского» ответят на все интересующие вас вопросы и помогут подобрать наиболее выгодный тариф.

За более подробной консультацией вы можете обратиться в один из десяти офисов в Мурманске и области или по телефону 99-44-77.

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:30«Культурное наследие России». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 69 копеек, евро снижается на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)На котельной в Коле обновят основное и вспомогательное оборудование-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика