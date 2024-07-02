«Мы – местная компания, работаем для своих земляков уже 15 лет», - Кирилл Терентьев
Как известно, от размера ключевой ставки зависит процент, под который можно разместить свои сбережения. Сейчас ключевая высокая и размещать деньги выгодно. Однако, предложений на рынке очень много. Как же выгодно разместить свои сбережений и получить максимальный доход?
Кирилл Терентьев, руководитель коммерческого департамента КПК «Первое Мурманское общество взаимного кредита»: «Размещая деньги сейчас, вы можете выбрать из множества продуктов, например, вклады, накопительные инвестиционные счета, ценные бумаги. Но если вы хотите получить гарантированный доход и фиксированную ставку, то следует выбрать вклад или сбережение в «Первом Мурманском».
Сейчас ключевая ставка на высоком уровне и ставки на тарифах 1, 3 и 6 месяцев максимально высокие. В «Первом Мурманском» она составляет 20% годовых. При этом Банк России планирует снизить ключевую ставку в 2025 году. Поэтому следует обратить внимание и на договора со сроком 12 месяцев и более. Именно они позволят закрепить высокую ставку на длительный срок. Понимаем, что клиенты не любят замораживать деньги на длительный срок. Поэтому для них у нас есть специальный тариф, где они могут расторгать договор или делать частичный отзыв без потери процентов. Мы – местная компания, работаем для своих земляков уже 15 лет, и всегда предлагаем и высокие ставки, и удобные условия».
Уже тысячи северян стали клиентами «Первого Мурманского».
Кооператив предлагает не только тариф по размещению сбережений со ставкой 20% годовых, но и другие выгодные программы: долгосрочные тарифы для закрепления ставки, тариф для тех, кто любит управлять деньгами, с возможностью досрочного снятия без потери процентов.
Финансовые консультанты «Первого Мурманского» ответят на все интересующие вас вопросы и помогут подобрать наиболее выгодный тариф.
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