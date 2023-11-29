Мы будем расти: в Мурманской областной Думе парламентарии обсуждали вопрос формирования регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Более 84 миллиардов рублей предусмотрено на развитие образования, здравоохранения, социальной политики, культуры и спорта.

При формировании регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов будет сделан упор на социальную сферу. Например, в проекте главного финансового документа области заложено 500 миллионов рублей на выдачу сертификатов по программе «Свой дом в Арктике». Ещё больше внимание уделят строительству и кончено поддержанию существующего жилого фонда.

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «Стоит отметить, что у нас существенные средства заложены на капитальный ремонт многоквартирных домов. Это одна из наиболее острых задач, которая стоит перед регионом. Для понимания, это 1,4 миллиарда, это примерно 80% от общего объёма поступлений средств, которые собираются по всей Мурманской области. Стоит отметить и то, что заложено порядка двух миллиардов на реализацию проекта жилищного строительства на территории региона. Это строительство многоквартирных домов непосредственно в городе Мурманске, Умбе, Зеленоборском, а также завершение ранее незавершенного строительства в городе Заполярный».

На поддержку здравоохранения предусмотрено более 20 миллиардов рублей. Эти средства направят на ремонт медучреждений, строительство ФАПов, закупку медицинского оборудования и мебели для качественного и комфортного обслуживания пациентов.

Евгений Тарбаев, депутат Мурманской областной Думы седьмого созыва: «Более чем на 1,5 миллиарда увеличивается программа по здравоохранению. Весомое пополнение бюджета наших медицинских организаций - это практически на 3 млрд увеличиваются средства в Фонде обязательного медицинского страхования».

В проекте бюджета, предусмотрено существенное финансирование федеральных и региональных программ, направленных на социальную поддержку жителей Мурманской области. Это позволит в полном объёме обеспечить обязательства в отношении северян всех категорий.

Важно отметить, что в регионе развиваются различные молодёжные пространства и «СОПКИ», открытые в рамках плана «На севере – Жить!», пользуются большим спросом у молодёжи.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Создание молодёжных пространств «СОПКИ» для молодёжи будет продолжено, даже расширено. Стоит основная задача, чтобы в каждом муниципалитете у нас, как минимум, по одному такому пространству было создано».

Выполнять все поставленные задачи, реализовывать национальные проекты и стратегический план «На севере – Жить!» позволит экономика Мурманской области, которая развивается, несмотря на многие, казалось бы, сдерживающие факторы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «По итогам 2023 года экономическая ситуация в Мурманской области стабильная, планируется в 2024 году рост инвестиций на 3,8%, экономика будет дальше развиваться. Драйверами развития экономики будет обрабатывающие предприятия, транспорт и строительство».

На ближайшие три года учтены инвестиционные и производственные планы компаний. Мурманская область – абсолютный лидер по количеству резидентов АЗРФ: на сегодняшний день в регионе их зарегистрировано уже 219. В совокупности резидентами ТОР «Столица Арктики» и АЗРФ уже вложено более 200 млрд рублей и создано порядка 4,5 тысячи рабочих мест.

В активной инвестиционной и строительной фазах находятся крупные транспортные и промышленные проекты.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Мы будем расти в плановом периоде».

Доходы бюджета на 2024 год составят более 127 миллиардов рублей, а расходы более 142 миллиардов рублей.