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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.23 19:30

Мы бы в лётчики пошли, пусть нам всё покажут

Большинство из нас были в аэропорту и не раз, но только в качестве пассажиров. А вот некоторым везёт побывать в закулисье предприятия. Такой шанс выпал школьникам из Мурмашей.

Работа в небе многих манит с детства. Чаще всего мальчики хотят стать пилотами, а девочки – стюардессами-путешественницами. Но вырастая, малая часть из мечтающих ребят приходит в аэропорт на работу. Именно для привлечения молодёжи в эту сферу предприятие и проводит ознакомительные экскурсии.

Ольга Кажинская, специалист по связям с общественностью АО «Аэропорт Мурманск»: «Мы проводим по два сезона экскурсий – в осенний и весенне-летний периоды. На тот момент, когда ребята приходят в новые классы и когда заканчивают обучение в 10-11 классах. В среднем мы берём до восемь экскурсий в сезон, потому что аэропорт непрерывно работает и, к сожалению, мы не можем остановить работу и замедлить её».

От этого ещё интересней, например, увидеть весь процесс работы без прикрас, как он есть. И сегодня вместо скучных уроков ученики мурмашинской школы открыли для себя новую сферу, которая в будущем может стать их профессией.

Подруги Дарья и Александра с одноклассниками побывали на взлётной полосе, как это делают сотрудники аэродрома. Им удалось увидеть посадку и взлёт самолётов совсем близко.

Дарья Захаровская, ученица мурмашинской школы №1, участница экскурсии: «Я бы похвасталась, что я как работник хожу здесь, как будто здесь работаю, и мне платят зарплату. Что я не просто школьник».

Александра Гальченко, ученица мурмашинской школы №1, участница экскурсии: «У меня появилась мечта в будущем прийти и поработать в аэропорту, потому что это очень интересная профессия».

Именно для привлечения молодёжи на работу в аэропорт и проводят такие ознакомительные экскурсии. Узнав лучше, сколько людей здесь трудятся, какие задачи они выполняют, у школьников просыпается профессиональный интерес. Например, для желающих стать пожарными, тоже есть шанс попасть на это предприятие. В аэропорту есть своя часть. Здесь трудятся на смене 12 спасателей. Они ведут контроль за пожарной безопасностью на предприятии.

Юрий Шитиков, спасатель службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов АО «Аэропорт Мурманск»: «Непосредственно у нас режимный объект. Если случается ЧС на воздушном судне, то мы принимаем участие именно в этом направлении».

Школьники смогли не только узнать о работе спасателей, но и почувствовать себя ими.

После этого детям показали заправку, но не автомобильную, а авиационную.

Максим Платонов, генеральный директор «Газпромнефть-аэро Мурманск»: «Сегодня расскажем об основных этапах подготовки топлива перед выдачей в воздушные судна. Покажем основные пункты, в которых мы работаем в текущей деятельности во время топливообеспечения».

Такие увлекательные экскурсии по крупным предприятиям региона проводят с целью профориентации. Сотрудники аэропорта очень надеются, что кто-то из этих ребят решит связать свою профессиональную деятельность с работой на борту самолёта или в авиагавани.

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