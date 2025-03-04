Мы должны о них помнить: в Мурманской областной Думе провели 72-е заседание Координационного совета представителей и руководителей муниципалитетов региона

Главной темой обсуждения стала подготовка и проведение в этом году мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Сохранение исторической памяти - одна из главных задач в вопросе патриотического воспитания, развития культурных и семейных ценностей у жителей нашего региона. В Мурманской области для решения этих вопросов реализуется ряд крупных проектов. Достойный пример - реализация проекта обновления мемориального комплекса «Долина Славы». Благодаря ему теперь открыт круглогодичный доступ к важным объектам, которые рассказывают о подвигах наших солдат.

Павел Еремин, председатель Совета депутатов Кольского района: «Это сердце Мурманской области. На мой взгляд, так и должно было быть. Там появился Вечный огонь. 26 октября мемориальный комплекс был открыт, в нём появился мемориально-выставочный комплекс. Его уникальность в том, что он находятся на большом удалении от Мурманска и в месте, где были боевые действия. В нём работают два гида, любой желающий может воспользоваться бесплатно аудиогидом. Если проанализировать количество посещений, то за четыре месяца более четырёх тысяч человек посетили музейно-выставочный комплекс. В первые три дня его посетили порядка 700 человек. Востребованность большая и она растёт с каждым месяцем».

Одна из основных задач в части сохранения исторической памяти на территории Мурманской области – работа с захоронениями защитников Заполярья, погибших на полях ожесточённых боев. Она продолжается уже много лет. И эту тему также подняли на заседании Координационного совета в региональном парламенте.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Будем говорить о том, чтобы эти захоронения привести в порядок. И в прошлом году приводили в порядок, в год 80-летия освобождения Заполярья. И в этом году необходимо работу сделать, чтобы о тех, кто сложил свои головы, освобождая Заполярье, мы должны помнить. Это наш долг, как наследников победителей Великой Отечественной войны. Мы должны о них помнить».

Депутат областной Думы Михаил Белошеев также рассказал о суде, задача которого установить факт геноцида народов Советского Союза в Мурманской области во времена Великой Отечественной войны нацистской Германией. Доказательной базой занимается прокуратора, а в качестве свидетелей по делу выступают и ветераны.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Мне доверили выступать на этом заседании. Мы проанализировали зверства фашистов, в частности и в Мурманске. Прокуратура посчитала ущерб, который нанесли фашисты. В современных деньгах исчисляется 1,3 трлн рублей и 15 тысяч погибших. В конце марта суд примет решение».

Также парламентарий рассказал об акции «Бессмертный полк», которую со времен ковида проводят в онлайн-режиме, что не очень нравится многим участникам. Северяне предлагают вернуть традиционные гордые шествия с плакатами своих предков, которые отважно защищали Родину. Михаил Белошеев сообщил, что сейчас как раз решается вопрос о возможности проведения патриотической памятной акции в оффлайн-формате.

Также на заседании стало известно, что 25 апреля состоится уже седьмой по счёту «Диктант Победы», посвящённый событиям Великой Отечественной войны. К нему традиционно присоединяются все желающие жители региона. Число участников регулярно растёт.