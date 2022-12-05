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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.22 19:30

«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии

Русские и финны - братья на век. Так считают участники «Конвоя дружбы», которые приехал в Мурманск в прошедшие выходные дни. Организатор акции - этнический финн, вынужденный жить на территории России из-за преследований на Родине, Янус Путконен. А цель поездки, в которой с удовольствием поучаствовали многие жители Финляндии, показать россиянам, что, несмотря на все попытки политиков разъединить два народа, простые люди хотят оставаться добрыми соседями и друзьями.

Официальная часть визита финнов в Мурманск началась с возложения венка дружбы к подножию монумента Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. По словам организатора акции Януса Путконена, это символ того, что финны помнят: Россия на протяжении десятилетий была для Финляндии хорошим соседом. Сегодня финские политики пытаются разрушить создавшиеся добрососедские отношения, но многие жители страны Суоми с такой постановкой вопроса не согласны.

Янус Путконен, организатор акции «Конвой дружбы»: «Каждый, кто принял участие в акции, рискует своим благополучием. Это очень храбрые люди. Они принесли в своих сердцах любовь. Но это сегодня на западе запрещено. Официальная позиция финского правительства в том, что дружба и мир вредят имиджу Финляндии».

Программа «Конвоя дружбы» была насыщенной. Сразу после возложения венка участники поездки направились к мемориалу погибшим в Зимней войне. Этот конфликт между Финляндией и Советским Союзом произошёл в 1939 году. И, уверены финны, противостояние между нашими странами больше никогда не должно повториться. Также считают и представители МАГУ, ставшего следующей точкой посещения участников акции. Здесь работает клуб исторической реконструкции, который, в том числе изучает и события Зимней войны.

Александр Чапенко, доцент кафедры истории и права МАГУ: «Реконструкция не имеет отношения к политике. Воевали солдаты. Даже, не давая оценочных суждений их действиям, в данном случае действиям армии Финляндии. Наша задача создать максимально достоверный образ противника, чтобы наши люди - мурманчане, приходя на наши мероприятия, могли чётко понять: вот это финны, с которыми мы воевали в те-то годы. И могли правильно отличить бойца Красной армии от солдата армии Финляндии».

В составе финской делегации не только люди старшего поколения, которые жалеют о потере сотрудничества между странами. Есть и молодёжь. Например, 25-летняя Эвелина Риикола, которая тоже считает, что финская политика свернула куда-то не туда.

Эвелина Риикола, участница акции «Конвой дружбы»: «Очень грустно, что в Финляндии так много пропаганды в СМИ. И очень грустно, что многие люди попадают под её влияние, начинают верить, что мы должны ненавидеть Россию, русских людей. Но это не то, что, на мой взгляд, нужно. Я совершенно не согласна с тем, что делает наше правительство. За ними будто бы стоят некие силы зла, которые заставляют их делать то, что они делают. И я совсем не согласна с этим».

Ещё один участник конвоя - Тимо Сипола тоже печалится об ушедших временах сотрудничества между странами. Тимо - известный финский дизайнер ювелирных украшений. Делал свои изделия для всех финских президентов и даже некоторых принцев. Был у него и бизнес-партнёр в Москве. А вот в Мурманске Тимо не был ни разу, давно мечтал приехать. Прибыл ювелир не с пустыми руками, привёз подарок: статуэтку, сделанную собственными руками, из уникального камня, который можно найти лишь в Финляндии, - спектролита.

Тимо Сипола, участник акции «Конвой дружбы»: «Я люблю русский. Это одна из основных причин, почему я здесь. Мы друзья, мы соседи. Зачем это противостояние? Это так глупо».

Финский «Конвой дружбы» пробыл в Мурманске все выходные и только вечером в воскресенье отправился обратно. С собой финны увезли домой не только позитивные эмоции от поездки, но и уверенность в том, что дружба между простыми людьми всё-таки сможет победить официальную политику, которая стремится разрушить любые связи между нашими странами.

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