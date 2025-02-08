Мы ещё не всё знаем про нашу планету: новые находки палеонтологов в Северной и Южной Америке, а в Перу открыли 27 новых видов животных, включая рыб, насекомых и млекопитающих

Пожилые тайванцы участвуют в соревновании по тяжёлой атлетике. Бабушки и дедушки с лёгкостью поднимают штанги, удивляя зрителей. Самому старшему участнику 92 года.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

Метро Барселоны стало поставлять энергию, полученную при рекуперативном торможении, для зарядки электромобилей на городских станциях. Такой проект внедрили в испанском городе впервые.

Биогазовые установки решают проблемы фермеров на юге Египта. Теперь они экономят на газе и химических удобрениях, которые дорого стоят.

В преддверии масштабной реставрации дворец Адрия в Будапеште принимает последние группы туристов. Здание 1902 года ранее было штаб-квартирой венгерской судоходной компании. С 2000 годов оно остаётся заброшенным.

В Нидерландах в старой выгребной яме нашли деревянный башмак возрастом 500 лет. Такая находка – большая редкость.

Новые находки палеонтологов в Северной и Южной Америке свидетельствуют о том, что заселение этих континентов началось намного раньше, чем принято считать. А это значит, что люди тысячелетиями жили рядом с гигантскими млекопитающими.

В Перу открыли 27 новых видов животных, включая рыб, насекомых и млекопитающих. Исследование проходило в лесах Амазонии.

В Англии проводят эксперимент восстановления экосистемы лесов. Для этого берут почву из древнего леса и переносят её в новый. Зачем – давайте узнаем.

«Королевой манго» можно назвать одну женщину из Австралии. Она управляет огромной фермой, которая поставляет фрукты по всей стране и даже за границу.

Пожилые тайванцы участвуют в соревновании по тяжёлой атлетике. Бабушки и дедушки с лёгкостью поднимают штанги, удивляя зрителей. Самому старшему участнику 92 года.

Британские инженеры создали устройство, которое может облегчить жизнь незрячим людям. Это цифровой поводырь. Он указывает направление, чтобы человек мог добраться до нужной цели.

В небольшом городе на северо-востоке Таиланда, несмотря на трудности, сохраняется многовековое ремесло окрашивания тканей в цвет индиго. Мастера используют натуральную краску, которую делают сами из растений.