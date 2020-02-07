«Мы хотим в крематорий в старости отправиться», - мурманчане поддерживают нововведение

Редакция «Арктик-ТВ» решила поинтересоваться у мурманчан, а как они считают: нужен ли крематорий в нашем крае или нет? И почему они так думают. Получился необычный срез мнений:

- В общем, хорошее дело. Возможно, воспользовался бы.

- Не нужно. По христианскому обычаю хоронят - не сжигают же.

- Нужен. Моей маме 93 года, она считает, что нужно. Я считаю, что нужно, потому что уже некуда хоронить. Друг на друга только, могилы раскапывать. И все. И для чистоты и экологии тоже, конечно.

- Нужно сжигать, чтобы… Как вам сказать, те элементы, которые остаются после человека, после его смерти, нужно, чтобы они были спрятаны подальше.

- Востребовано не будет, однозначно. Потому что люди у нас уже привыкли хоронить, менталитет людей не поменять. Мы же все-таки, не в Индии живём. Но со временем может быть это придёт.

- Я думаю, надо. Должна быть альтернатива.

- Я думаю, надо. Есть много людей, которым это пригодилось бы, понадобилось, которые считают, что это правильно.

- Если есть потребность, то, наверное, надо. Многие хотят кремировать, у некоторых поверья, что так надо. Я не знаю, честно говоря, но мне кажется, что надо. Чтобы у людей был выбор, чтобы мы не ездили в Питер за этим делом.

- Надо. Я тоже считаю, это хорошая затея. Это очень даже нужно. Надо, потому что мы с супругом не хотим в землю ложиться. Мы хотим в крематорий в старости отправиться. Так что, хорошая затея. Да, хорошая.