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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.22 19:30

Мы им покажем вкус Арктики, вкус Севера, межрегиональную кухню - Илья Вегера, шеф-повар

Вкусно поесть любят многие! Но далеко не все умеют вкусно готовить. И тут на помощь может прийти профи, как, например, мурманский шеф-повар Илья Вегера. Специально для активистов Российского движения школьников в свой профессиональный праздник он провёл мастер-класс по приготовлению заполярных продуктов.

Во всероссийский день повара Илья Вегера пригласил в ресторан, где он работает, учеников 13-й школы из посёлка Высокий. Специально для них шеф провёл мастер-класс по приготовлению блюд из северных продуктов.

Илья Вегера, шеф-повар: «Мы им покажем вкус Арктики, вкус Севера, межрегиональную кухню. Это наши продукты, наши ягоды. Допустим, сердце и вырезка оленя, палтус, форель, наши ягоды - морошка, клюква. С ними будем всё это готовить, доводить до готовности и пробовать чистый вкус, чтобы они понимали, как это готовить. В последующем будем общаться и придумывать какие-то новые блюда».

Конечно, часть представленных продуктов гости мастер-класса знают и любят, но некоторые попробовали впервые. Все участники ликбеза - активисты Российского движения школьников. Они увлекаются кулинарным ремеслом и очень рады такому познавательному уроку.

Ксения Кукушкина, педагог-организатор школы №13 п. Высокий: «Для нашей небольшой сельской школы событие такого масштаба - достаточно значимое. И я уверена, что наши дети получат не просто какие-то знания, они приедут, поделятся впечатлениями, расскажут обо всём. Мы напишем в школьную газету, у нас будут посты об этом. Здесь у нас и представители телевидения школьного. Они тоже сегодня будут небольшие ролики снимать, чтобы в выпуск попало это событие».

Ребята узнали, как готовить мясо оленя, чтобы оно оставалось сочным. Или правильно жарить гребешки, чтобы в полной мере оценить их необычный вкус. И это была не только теория, но и практика с шефом Вегерой.

Арина Судоплатова, активист Российского движения школьников: «Он объясняет, мы пытаемся понять. И понимаем. И у нас всё получается. Если что-то не так, то он приходит на помощь, показывает, что, да как. Мне понравилось готовить креветки и сердечко».

Вера Рябченко, активист Российского движения школьников: «Мне больше понравилось готовить гребешки, так как гребешки я ем впервые. Для меня они показались мягкими и очень нежными».

Отметим, что помимо общения с шеф-поваром, школьникам дал мастер-класс по приготовлению десерта кондитер, а по приготовлению освежающего коктейля - бар-менеджер.

Евгений Карасев, бар-менеджер: «Я научил детей приготавливать самые простые коктейли в домашних условиях. Эти коктейли можно приготовить абсолютно везде, каждый может это сделать. Мы взяли за основу черничное пюре и клюквенное. Добавили туда сок лимона для баланса и разбавили газированной водой».

День с поваром – акция, организованная Российским движением школьников, специально для тех, кто мечтает связать свою жизнь с этой профессией. Как, например, 12-летний Александр Шевчук. Молодой человек признается, что мечтает открыть свой ресторан, когда вырастет.

Александр Шевчук, активист Российского движения школьников: «Я узнал много о сердце оленя, научился готовить свой первый коктейль. Впервые, удивительно. Впервые увидел стейк оленя и попробовал его. Я никогда не ел стейк».

Акция состоялась не только в ресторанах Мурманска, а по всей стране, в городах, где работает Российское движение школьников.

Комментарии

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