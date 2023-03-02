«Подводник» идёт на поиск» - выпущена новая книга об истории АО «ММТП»В магазинах Мурманской области отмечен рост цен на яблоки, репчатый лук и морковь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.23 19:30

Мы метелей не боимся, снег мы с улиц уберём!

Особенные дни выдались в конце февраля и начале марта. Снежный циклон принёс забот и подкинул работы не только Управлению дорожного хозяйства Мурманска, но и людям, которые убирают дворовые территории.

Яна Смирнова начинает свой день с активной физической нагрузки на свежем воздухе. Она работает дворником около 10 лет. По профессии - повар, но как говорит женщина, хватает дома готовки, поэтому любит больше активную работу. Трудится она в ТСЖ «На Крупской».

Эта зима выдалась спокойной, если не говорить о последних нескольких сутках. Её рабочий день начинается с семи или восьми утра - всё зависит от погоды. Яна всегда смотрит прогноз на следующий день.

Яна Смирнова, технический работник ТСЖ «На Крупской»: «По интернету посмотрела. Иногда сходится, иногда нет. Уже по обстановке смотришь в окно. Иногда с утра в пять, в шесть встаешь, смотришь, есть там снег или нет. Если снег есть, так пораньше выходишь, а если нет, то чуть-чуть попозже».

При всей нагрузке женщина не жалуется и говорит с улыбкой, что работа ей нравится и физический труд всегда на пользу.

А дворник Татьяна Антонова убирает территории на улицах Щербакова, 30 и Бондарной, 1. В профессии, только задумайтесь, 44 года! При этом сохраняет оптимизм и с улыбкой вспоминает, как начинала работать.

Татьяна Антонова, рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений УК «Мурманремстрой»: «А вот так вышло: ребёнка некуда было девать. Садиков не было раньше, я и пришла сюда. Женщина одна вышла - Антонина Петровна, тоже дворником работала, а я плакала около подъезда. Она говорит, пойдём к нам работать, что ты волнуешься».

На вопрос, как справляетесь со снегопадом, отвечает просто: «Я вышла в пять утра, всё убрала, люди идут на работу, а уже чисто. Рабочий день бывает с самого утра и до вечера - в зависимости от обилия осадков. В эту непогоду жители двора тоже подключились к уборке. Несмотря на возраст, Татьяна Пантелеевна сохраняет оптимизм и на свой тяжёлый труд не жалуется.

А утихнет снегопад или нет, мы поинтересовались у администратора известного паблика про погоду Виталия Макарова.

Виталий Макаров, администратор паблика «Погода в Мурманске»: «Был установлен суточный рекорд осадков, т.е. самый снежный день в феврале у нас произошёл. Выпало 18 мм за сутки при месячной норме в 24 мм, а это достаточно много. 75 % выпало за сутки.  То, что сейчас происходит, это уже следующий циклон, он не настолько интенсивный, наверное, 5 мм осадков выпало».

Виталий отметил, что не стоит ждать в Заполярье весны в марте. Это будет солнечный месяц, но ещё зимний.

А пока коммунальные службы максимально задействуют людей и технику для очистки города от снега. Как сообщает глава администрации Юрий Сердечкин в социальных сетях, что «на дорогах задействовано более 200 единиц техники Управления дорожного хозяйства и подрядных организаций, уже вывезено более 5000 кубометров снега. Продолжаем работу!»

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Радость нумизматов: вновь напечатанные банкноты номиналом 5 и 10 рублей уже входят в обращение в ряде субъектов РФ-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 22 копейки, евро прибавило почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Конституционный суд сегодня рассмотрит дело о праве собственников квартир в аварийных домах получить жильё вне очереди
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика