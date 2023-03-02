Мы метелей не боимся, снег мы с улиц уберём!

Особенные дни выдались в конце февраля и начале марта. Снежный циклон принёс забот и подкинул работы не только Управлению дорожного хозяйства Мурманска, но и людям, которые убирают дворовые территории.

Яна Смирнова начинает свой день с активной физической нагрузки на свежем воздухе. Она работает дворником около 10 лет. По профессии - повар, но как говорит женщина, хватает дома готовки, поэтому любит больше активную работу. Трудится она в ТСЖ «На Крупской».

Эта зима выдалась спокойной, если не говорить о последних нескольких сутках. Её рабочий день начинается с семи или восьми утра - всё зависит от погоды. Яна всегда смотрит прогноз на следующий день.

Яна Смирнова, технический работник ТСЖ «На Крупской»: «По интернету посмотрела. Иногда сходится, иногда нет. Уже по обстановке смотришь в окно. Иногда с утра в пять, в шесть встаешь, смотришь, есть там снег или нет. Если снег есть, так пораньше выходишь, а если нет, то чуть-чуть попозже».

При всей нагрузке женщина не жалуется и говорит с улыбкой, что работа ей нравится и физический труд всегда на пользу.

А дворник Татьяна Антонова убирает территории на улицах Щербакова, 30 и Бондарной, 1. В профессии, только задумайтесь, 44 года! При этом сохраняет оптимизм и с улыбкой вспоминает, как начинала работать.

Татьяна Антонова, рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений УК «Мурманремстрой»: «А вот так вышло: ребёнка некуда было девать. Садиков не было раньше, я и пришла сюда. Женщина одна вышла - Антонина Петровна, тоже дворником работала, а я плакала около подъезда. Она говорит, пойдём к нам работать, что ты волнуешься».

На вопрос, как справляетесь со снегопадом, отвечает просто: «Я вышла в пять утра, всё убрала, люди идут на работу, а уже чисто. Рабочий день бывает с самого утра и до вечера - в зависимости от обилия осадков. В эту непогоду жители двора тоже подключились к уборке. Несмотря на возраст, Татьяна Пантелеевна сохраняет оптимизм и на свой тяжёлый труд не жалуется.

А утихнет снегопад или нет, мы поинтересовались у администратора известного паблика про погоду Виталия Макарова.

Виталий Макаров, администратор паблика «Погода в Мурманске»: «Был установлен суточный рекорд осадков, т.е. самый снежный день в феврале у нас произошёл. Выпало 18 мм за сутки при месячной норме в 24 мм, а это достаточно много. 75 % выпало за сутки. То, что сейчас происходит, это уже следующий циклон, он не настолько интенсивный, наверное, 5 мм осадков выпало».

Виталий отметил, что не стоит ждать в Заполярье весны в марте. Это будет солнечный месяц, но ещё зимний.

А пока коммунальные службы максимально задействуют людей и технику для очистки города от снега. Как сообщает глава администрации Юрий Сердечкин в социальных сетях, что «на дорогах задействовано более 200 единиц техники Управления дорожного хозяйства и подрядных организаций, уже вывезено более 5000 кубометров снега. Продолжаем работу!»