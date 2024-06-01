Мы можем многое, если захотим: аргентинские учёные разработали заменители деревьев, а французские пекари побили рекорд Гиннесса по самому длинному в мире багету
Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – А.А.
Экипаж МКС, который прибыл на космическую станцию 5 марта на корабле SpaceX, делится впечатлениями от пребывания на земной орбите. Также космонавты готовятся к предстоящему прибытию первого пилотируемого корабля Boeing.
Аргентинские учёные разработали заменители деревьев. Это фотобиореакторы, которые могут поглощать СО2 и вырабатывать кислород.
Компания «Apple» выпустила линейку новых моделей iPad. Некоторые планшеты теперь оснащены новым чипом M4, экранами OLED и работают с новой версией Apple Pencil.
В борьбе за рынок китайские компании удешевляют электромобили.
В Великобритании начали переделывать уличные телекоммуникационные шкафы в зарядные станции для электромобилей. Несколько таких заправок уже работают в тестовом режиме в Шотландии.
Проект открытых тюрем в Чехии пытается решить проблему повторных преступлений. В таких тюрьмах заключённые могут работать, а также готовиться к законопослушной жизни на свободе.
В Челябинске работает музей Lego – самый большой на Урале. Его открыл коллекционер Константин Васильев. В музее представлены сотни экспонатов, и это количество постоянно пополняется.
Познакомиться с уникальными традициями народа ганда – одной из крупнейших этнических групп в Восточной Африке – можно в так называемой культурной деревне. Её создала угандийка, воплотив таким образом свою мечту.
В океанариуме в ЮАР заботятся о сотнях детёнышей черепах. Их недавно выбросило на берег Кейптауна сильным штормом, который редко бывает в тех местах.
В иорданском городе Мадаба работает приют для животных. Он открылся менее полугода назад, но там уже поселили сотни кошек и собак.
В Бразилии открылся новый центр по сохранению и разведению голубых ара. Эти редкие попугаи признаны вымершими в дикой природе.
Французские пекари побили рекорд Гиннесса по самому длинному в мире багету. Они победили итальянцев, которые удерживали титул рекордсменов пять лет.