Мы можем помочь Андрюше услышать наш мир

Каждое утро маленький Андрюша из Полярного надевает слуховой аппарат и старается жить, как любой здоровый ребёнок. Избавиться от недуга можно, но слишком дорого. Чтобы малыш услышал голос своих родителей без специальных средств, родители Андрюши обращаются к неравнодушным телезрителям.

Андрюша – очень активный, приветливый и весёлый мальчик. Ему 3,5 года, он почти не отличается от сверстников, как и все дети, стремится познавать окружающий мир. Вот только это удается ему с трудом, ведь ещё при рождении Андрею поставили страшный диагноз. «Это аномальное развитие ушей. Получается двусторонняя атрезия наружных слуховых проходов, - поясняет Ирина Куравина, мама Андрея. - Двусторонняя микротия, кондуктивная тугоухость III степени. Живётся с этим очень тяжело. С ребёнком мы остаёмся рядом, не имея возможности отпускать его дальше чем на один метр, потому что он меня не услышит, а я не смогу орать так громко, чтобы он услышал меня на расстоянии».

Проше говоря, вместо слуховой системы у ребёнка сплошная кость. Почти полностью отсутствуют ушные раковины. Такой болезнью страдает один на сто тысяч человек. Без слухового аппарата Андрей не слышит ничего на расстоянии одного метра. Но под шапку надеть устройство невозможно, так как оно издаёт неприятный звуковой сигнал, поэтому прогулка для малыша зимой проходит в полнейшей тишине.

Выход из ситуации есть, но, увы, дорогостоящий.

- Средства мы собираем на восстановление слухового прохода, - говорит Ирина Куравина, мама Андрея. - Тем самым восстанавливается слух практически на 100 процентов, начнётся формирование ушной раковины с правой стороны. В Калифорнийском институте по устранению атрезии и микротии стоимость операции обойдётся в 85 тысяч долларов. Это, конечно, огромная сумма, но нам помогут врачи с помощью одной операции выполнить все эти сложные процедуры.

Уже собрана внушительная сумма, но это лишь 1/5 часть от необходимых средств. Российские благотворительные фонды сотрудничать с семьёй не могут, так как их деятельность ограничивается территорией Российской Федерации. На все операции, проводимые заграницей, представители таких организаций дают отказ.

Помочь Андрюше Куравину обрести слух может любой желающий. Реквизиты для перечисления денежных средств:

Карта Сбербанка: 4276 4100 1010 6912 (получатель: Куравина Ирина Васильевна);

Мобильный банк: +79113408108;

Киви-кошелёк: +79113408108;

Яндекс-деньги: 410017671838384.