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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.20 19:30

Мы можем помочь реализовать мечты юного земляка

Арсений Драчук, 10-летний Мурманчанин, сейчас учится в одной из городских школ. Парень играет на пианино, любит рисовать, а в будущем мечтает стать танкистом, пожарным или полицейским. Но мечты ребёнка могут и не осуществиться. У Арсения редкое врождённое заболевание. Семья парня нуждается в помощи соотечественников.

Десятилетний Арсений Драчук любит учиться и с удовольствием отвечает на вопросы педагога, расшифровывая для класса значения слов «мел» и «мель». Тема урока - мягкий знак. В двух других словах, которые пока занимают в жизни юного мурманчанина ключевое место, его нет. Однако и их значение Арсений уже хорошо запомнил. Двусторонняя атрезия и микротия - это врождённая аномалия развития ушей. У парня нет наружных слуховых проходов и деформированы ушные раковины. Как следствие - почти отсутствует слух.

Ольга Василенко, учитель Арсения: «Единственно, что могу сказать, наблюдая каждый день за ребёнком и общаясь с ним, конечно, чувствуется, что ребёнку сложно воспринимать все звуки, которые его окружают. Ему сложности доставляет общение с детьми. Часто возникает в общении недопонимание между детьми, потому что Арсений, получается, навязчиво очень предлагает свои мысли и идеи, ввиду того, что он не может расслышать того, что говорят одновременно все дети сразу».

Поговорить Арсений действительно любит. Рассказывает о том, что делал в школе, эмоционально пересказывает видео, которые посмотрел в интернете. И это - практически чудо. Так сказали врачи родителям парня, когда тот начал произносить первые слова. У многих детей с таким диагнозом речь развивается гораздо позже и хуже, чем у обычных малышей.

Арсений же, благодаря стараниям родителей, заговорил в срок, ходил в обычный садик, сейчас учится в общеобразовательной школе, берёт уроки английского языка и музыки, а в будущем планирует стать военным, полицейским или пожарным.

Арсений Драчук: «А почему пожарным, спросите вы? Да потому, что я видел, какая у них классная работа. Спасать людей, делать добро - это круто».

Стало возможным это чудо лишь с помощью специального устройства - слухового аппарата костной проводимости. Прибор стал верным спутником парня во всех ситуациях.

Арсений Драчук: «Вот этот слуховой аппаратик мне нужен, чтобы слышать адекватно. Он помогает мне слышать».

Но и он - не панацея. Аппарат реагирует на перемену погоды и соприкосновение с посторонними предметами. Например, с медицинской маской, которую парень надевает, когда идёт в магазин. В результате появляются шумы, которые транслируются прямо в голову ребёнка. Они глушат окружающие звуки, Арсений теряет ориентацию в пространстве.

Более того, с возрастом кости черепа затвердевают, прибор перестаёт быть эффективным, ребёнок рискует оказаться в полной тишине. А заодно и потерять навыки, которые с трудом нарабатывал годами. Помочь может дорогостоящая операция в американской клинике.

Татьяна Драчук, мама Арсения: «В клинике, которую выбрали мы, своя методика разработанная годами. И занимается там конкретно заболеваниями атрезии, микротии. Это специализированное заведение и оно лучшее в мире. У них лучшие результаты, очень много проведено операций. И ещё раз повторюсь, своя методика. То есть, в случае Арсения, так как у Арсения двусторонняя атрезия - понадобится всего две операции. За одну операцию формируется и ушной проход и ушная раковина».

Но и здесь необходимо торопиться. Берутся за пациента врачи из США лишь до тех пор, пока кости черепа у него пластичные. Стоят две операции почти 14 миллионов рублей. Арсения ждали уже в этом году. С помощью неравнодушных граждан родители мальчишки успели накопить три миллиона. А потом началась пандемия, границы закрыли. Лечение отложили на ноябрь следующего года. И семья Драчук надеется за это время собрать необходимую сумму. Для этого родители Арсения создали группу помощи в социальной сети «ВКонтакте».

Подарить парню светлое будущее несложно. Достаточно лишь перевести любую посильную сумму.

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