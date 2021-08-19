«Мы не местные. Не помним про августовский путч», - опрос

19 августа - годовщина августовского путча. События, начавшиеся в 1991 году в Москве, всколыхнули всю страну и навсегда изменили вектор развития огромной страны. Относиться к ним можно по-разному. Журналисты «Арктик-ТВ» решили поинтересоваться, помнят ли мурманчане, с чего начался отсчёт эпохи современной России. И с удивлением выяснили, что сегодня о путче помнят даже не все россияне старшего возраста.

Вот какой срез оценок мы получили:

- Нет, мы не местные. Не помним. Августовский… Нет. Путч? Да, что-то было.

- Да, помню. Отношусь к этому отрицательно. Надо уметь договариваться наверху. Нельзя допускать, чтобы танки стреляли по Белому дому.

- Сложно. У нас однозначных событий не бывает.

- Точно! Путч был. Хочу в СССР, хоть на один день.

- Я как раз был в море. И был ГКЧП-переворот. Типа переворот. Отношусь плохо, конечно, что развалили такую страну.

- Я сейчас после работы, поэтому плохо помню что-либо.

- Помню путч. Отношусь негативно. Нормальные люди не могут положительно относиться к каким-то катаклизмам, революциям, путчам.

- Пострадало население, простой люд. А всё остальное - ничего не поменялось. То, что было на демонстрациях, лозунги какие были, они все забылись. А страна развалилась. И сегодня мы пожинаем то, что пожинаем. Лучше не стало. Ни демократии, ничего остального.

- Извините, но я не могу припомнить, чтобы что-то такое знаменательное произошло в это время.

- Нет, не помню.

- Ой, извиняюсь, пардон, Я сейчас не могу точно вам сказать, какое событие. Я уже и позабыл, честно говоря.